Mibro Air : une nouvelle montre connectée à moins de 30 euros signée Xiaomi

La société Mibro, propriété de Xiaomi, vient d’annoncer et présenter sa nouvelle montre connectée, la Mibro Air.

Le géant chinois Xiaomi possède un écosystème robuste et vaste contenant des marques intéressantes. Et peut-être qu’il est temps d’apprendre le nom de la nouvelle, car le modèle de smartwatch Mibro Air vient d’être annoncé. Mibro est une marque de Zhenshi Technology avec des investissements de Xiaomi et Longqi. Leur entrée sur le marché semble plutôt prometteuse, alors jetons un coup d’œil au Mibro Air plus en détail.

La Xiaomi Mibro Air offre des fonctionnalités très intéressantes surtout pour les sportifs car elle inclus pas moins de 12 modes sport. Ainsi, elle pourra suivre vos efforts physiques durant vos séances et vous pourrez connaitre l’ensemble de vos résultats directement sur votre smartphone, via une application dédiée ou sur l’écran 1,28 pouce de la montre qui recouvre 95% de sa surface. Elle prend en compte les sports en intérieur comme le tapis de course, mais aussi différents sports en extérieur (tennis, badminton, football, basketball, vélo…). Elle dispose également de la certification IP68 et est donc hermétique à la poussière et étanche jusqu’à 1 mètre de profondeur durant 1 heure.

En plus de ces différents modes à destination des sportifs, elle intègre un capteur qui analyse votre fréquence cardiaque qui fonctionne en permanence pour faire attention à votre santé. La montre analyse aussi la qualité de votre sommeil la nuit ou durant une courte sieste.

Xiaomi annonce une autonomie de 10 jours voire jusqu’à 25 jours en veille. Il sera possible de personnaliser l’écran de la montre grâce à différentes Watch Faces.

Lancée au prix de 59,99 dollars, la marque chinoise précise que les premiers à commander sur la boutique officielle pourront profiter d’un prix inférieur à 29,99 dollars en utilisant le code IMIBROFITSALE.