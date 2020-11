Keynote Apple « One More Thing » : toutes les annonces de l’événement

Tout ce qu’Apple a annoncé au cours de sa Keynote « One More Thing », des nouveaux Mac aux nouvelles puces.

Nous pensions que nous en avions terminé avec les visites virtuelles à Cupertino, en Californie, après plusieurs événements de lancement fastueux en septembre et octobre, où une nouvelle Apple Watch, un nouvel iPad, un nouveau HomePod et quatre nouveaux iPhone ont été dévoilés.

Mais Apple avait encore une réserve de produits à dévoiler. Mardi, la société a organisé son troisième événement médiatique de l’automne, cette fois en misant sur un processeur PC nouvellement conçu, montrant trois nouveaux Mac avec la puce personnalisée et donnant plus de détails sur macOS 11 Big Sur, la prochaine version du système d’exploitation de bureau.

Voici ce qui a été annoncé lors de la présentation de mardi.

Apple Silicon

Plus tôt cette année, Apple a annoncé qu’il abandonnerait les processeurs Intel dans ses ordinateurs et commencerait à mettre ses propres puces dans les Mac. Lors de l’événement de mardi, la première puce pour Mac a été dévoilée. Apple appelle cette nouvelle puce M1, et la présentation de la société a mis en avant divers gains en terme de performance et d’efficacité énergétique dans le nouveau design.

Apple conçoit ses propres puces personnalisées depuis environ une décennie, mais leur utilisation a été largement limitée aux produits mobiles et plateformes de la société: iPhone, iPads, Apple Watch, écouteurs, HomePods et Apple TV. La version d’aujourd’hui marque l’apparition d’une puce Apple spécialement conçue pour les ordinateurs Mac.

La société s’est engagée à éventuellement faire passer tous ses ordinateurs à la nouvelle spécification, nous devrions donc nous attendre à ce que l’ensemble de la gamme d’ordinateurs de bureau et d’ordinateurs portables Apple fasse le changement au cours de l’année prochaine.

Nouveaux MacBook Air

Les premiers Mac équipés de la nouvelle puce M1 d’Apple font leurs débuts ce mois-ci. L’un est un MacBook Air 13 pouces, qui est en vente aujourd’hui au prix de 1 129 €. Il sera expédié à partir de la semaine prochaine.

Apple affirme que la machine est beaucoup plus rapide que le précédent Air, avec 3,5 fois les performances du processeur et une augmentation de 5 fois les performances graphiques, mais offre toujours jusqu’à 18 heures d’autonomie. La nouvelle machine est également sans ventilateur, afin que ces gains de performances se font sans la pénalité habituelle d’une chaleur excessive. Le clavier et l’écran semblent être les mêmes, mais la qualité de la caméra a été améliorée, donc au moins vos sessions Zoom sans fin devraient être un peu meilleures. L’ordinateur est livré avec deux ports Thunderbolt / USB 4.

Apple vient de publier un MacBook Air mis à jour au printemps dernier, et à partir d’aujourd’hui, cet ordinateur portable n’est plus disponible chez Apple. Si vous accédez à la boutique en ligne de la société, la seule option pour un nouveau MacBook Air est un ordinateur alimenté par le processeur M1.

Nouveaux Mac Mini

L’une des annonces les plus surprenantes d’Apple est un Mac Mini revu et corrigé. Comme le MacBook Air, il est mis en vente aujourd’hui et expédié la semaine prochaine. Le Mini commence à 799€ pour 256 gigaoctets de stockage SSD et 8 Go de RAM. Le prix grimpe à partir de là si vous voulez plus de mémoire ou de stockage.

Le petit PC de bureau est un bloc argenté aux coins arrondis, légèrement plus grand qu’un disque dur externe. Selon Apple, la nouvelle puce M1 à l’intérieur lui donne trois fois les performances du précédent Mac Mini. La société affirme également qu’elle voit des gains significatifs pour le multitâche et pour l’exécution de logiciels gourmands en ressources. Par exemple, Apple affirme que le rendu vidéo dans Final Cut Pro est six fois plus rapide.

Le Mini dispose de deux ports Thunderbolt / USB 4, d’une connexion HDMI et de deux ports USB-A. Il peut exécuter deux moniteurs à la fois, mais l’un doit être connecté via le port HDMI, qui atteint une résolution 4K maximale.

Nouveaux MacBook Pro

Bien sûr, les professionnels de la création mobile ont également un avant-goût du nouveau silicium. Un nouveau MacBook Pro 13 pouces alimenté par un processeur M1 (et avec une barre tactile) est en vente aujourd’hui au prix de 1 449 €. C’est le même prix que le Pro alimenté par le processeur Intel. Les mêmes affirmations concernant les améliorations de vitesse et d’efficacité énergétique faites par Apple pour les autres machines s’appliquent également au nouvel ordinateur portable Pro. Le MacBook Pro doté de la nouvelle puce M1 est plus rapide en termes de performances CPU et GPU, et il a une énorme augmentation de la durée de vie de la batterie, jusqu’à 20 heures, affirme Apple. L’ordinateur est livré avec deux ports Thunderbolt / USB 4.

Comme l’Air et le Mini, le nouveau MacBook Pro commencera à être expédié la semaine prochaine. Le MacBook Pro 16 pouces n’a pas encore reçu la mise à jour M1, ce qui fait que la nouvelle puce n’est disponible que sur la machine la plus compacte.

macOS 11 Big Sur

Le prochain système d’exploitation de bureau pour Mac est en version bêta depuis des mois et Apple lui a maintenant donné une date de sortie fixe. Big Sur sera disponible le jeudi 12 novembre en téléchargement gratuit.

Le système d’exploitation a été conçu avec les nouvelles puces M1 à l’esprit. Apple affirme que son silicium rend le logiciel système deux fois plus réactif qu’avant tout en donnant de gros avantages à des programmes tels que Final Cut Pro et Logic Pro. Il est important de noter que Big Sur fonctionnera aussi bien sur des machines Intel que sur des machines M1. Il n’est donc pas nécessaire d’acheter un nouveau Mac pour bénéficier des dernières améliorations logicielles.

Le changement le plus notable de Big Sur est sa conception révisée. Les icônes d’applications sont arrondies, comme dans iOS. Les barres de menus sont transparentes, ce qui fait que vous pouvez voir l’arrière-plan derrière elles. Dans l’ensemble, la nouvelle conception de Big Sur signale une unification des trois systèmes d’exploitation d’Apple: macOS, iOS et iPadOS. L’objectif est de rationaliser le processus pour les utilisateurs et les développeurs d’applications. Les applications de bureau pourront fonctionner sur mobile et vice versa, faisant de la commutation entre les appareils une expérience (espérons-le) transparente. À cette fin, Apple a également dévoilé des «applications universelles», conçues pour fonctionner simultanément avec les processeurs Apple Silicon et Intel. Ces applications doivent être rétrocompatibles avec les MacBook à partir de 2015 ou plus récents.

Comme d’habitude, l’accent mis par Apple sur la confidentialité est également mis en valeur à Big Sur. La société a vanté plusieurs de ces fonctionnalités plus tôt cette année lorsqu’elle a annoncé le système d’exploitation lors de sa conférence estivale mondiale des développeurs. Dans l’ensemble, les utilisateurs contrôlent davantage les informations collectées par des applications et des sites Web tiers. Par exemple, le nouveau « rapport de confidentialité » de Big Sur suit activement les suivis publicitaires qui apparaissent dans Safari et tient un journal pour informer l’utilisateur du nombre de fois où les sites Web tentent de collecter leurs données.