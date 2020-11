Greenland : regarder le film en streaming VF

Comment regarder en streaming le film catastrophe Greenland en Français sur internet ? Voici la réponse.

Cet été, le film Greenland a été l’un des rares blockbusters a être projeté dans les salles obscures en France. Réalisé par Ric Roman Waugh, le film raconte l’histoire d’une famille qui se bat pour survivre alors qu’une comète tueuse de planète se dirige vers la Terre. John Garrity (Gerard Butler), sa femme Allison (Morena Baccarin) et son jeune fils Nathan (Roger Dale Floyd) font un voyage périlleux vers leur seul espoir de refuge. Au milieu de nouvelles terrifiantes sur les villes du monde entier rasées par les fragments de la comète, les Garrity vivent la meilleure et la pire expérience de l’humanité alors qu’ils luttent contre la panique et l’anarchie croissantes qui les entourent. Alors que le compte à rebours de l’apocalypse mondiale approche de zéro, leur incroyable périple culmine par un vol désespéré et de dernière minute vers un éventuel refuge.

Il a été annoncé le mois dernier que le film sortira d’ici fin 2020 en Premium SVOD aux USA (c’est-à-dire contre une petite somme non négligeable), avant d’atterrir sur le service HBO Max en 2021, et sur Amazon Prime Video dans plusieurs autres pays (Canada, Australie, Royaume-Uni). Pour la France, aucune information pour le moment.

Si vous avez raté le film en salle ou que la pandémie vous a refroidi dans l’idée de sortir au cinéma, l’autre possibilité pour voir le film, plus simple pour le coup, est de se tourner vers les sites illégaux, en faisant une recherche sur Google avec le nom du film suivi des mots-clés « en streaming ».