Elon Musk passe devant Bill Gates en tant que deuxième personne la plus riche du monde

Selon le classement Bloomberg des 500 plus grandes fortunes, Elon Musk devient la deuxième fortune mondiale devant Bill Gates.

2020 a été une année assez mauvaise pour la plupart des gens, mais ce fut une assez bonne année pour Elon Musk. Le PDG occupait la 35e position du classement Bloomberg des 500 plus grandes fortunes en janvier. Maintenant, grâce à une autre flambée du cours de l’action de Tesla, Musk a dépassé Bill Gates pour devenir la deuxième personne la plus riche du monde.

Ce n’est que la semaine dernière que Musk a vu sa richesse augmenter de 15 milliards de dollars suite à l’acceptation de Tesla dans le S&P 500, qui mesure la performance boursière de 500 grandes entreprises cotées sur les bourses américaines. Musk, qui détient 20% du géant des véhicules électriques, a vu sa fortune personnelle grimper à 117,5 milliards de dollars alors que les actions de Tesla atteignaient 408 dollars, remportant ainsi le titre de » troisième personne la plus riche du monde » de Mark Zuckerberg.

Les actions de Tesla ont clôturé en hausse de 6,58% à 521,85 dollars hier, poussant Musk à 127,9 milliards de dollars et le plaçant au-dessus de Bill Gates (127,7 milliards de dollars). C’est encore loin d’Amazon, Jeff Bezos, et sa valeur de 182 milliards de dollars, bien sûr.

Bloomberg note que ce n’est que la deuxième fois en huit ans d’histoire de l’indice que Gates se classe au-dessous de la deuxième place, bien que la richesse de l’ancien patron de Microsoft serait plus élevée s’il n’avait pas fait don de plus de 27 milliards de dollars à une association caritative depuis 2006 via la Fondation Gates.

Musk est en tête de liste en ce qui concerne la plus grande augmentation de la valeur nette en 2020, ayant ajouté 100,3 milliards de dollars à sa déjà vaste fortune.

Musk et Gates ne semblent certainement pas être des amis milliardaires. Le premier a minimisé la menace du Covid-19, quelque chose qui a provoqué la colère de Gates. Il a qualifié les commentaires de Musk sur le virus de «scandaleux», tandis que le milliardaire de SpaceX s’est moqué de Gates sur Twitter.