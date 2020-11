Alphabet utilise des faisceaux lumineux pour offrir une connectivité sans fil sur de longues distances

Alphabet déploie son projet de fourniture de connectivité Internet par faisceaux lumineux au Kenya.

X (anciennement Google X), filiale d’Alphabet, travaille depuis quelques années sur les moyens de réduire la fracture numérique dans les régions du monde qui sont mal desservies. Plus précisément, le laboratoire Moonshot a expérimenté une connectivité haute vitesse et haute capacité sur de longues distances à l’aide de faisceaux lumineux.

Le projet Taara (anciennement appelé le projet FSOC) vise à faire exactement cela en utilisant des faisceaux de lumière très étroits et invisibles pour transmettre des données sur de longues distances. À l’heure actuelle, la technologie peut couvrir une distance allant jusqu’à 20 kilomètres et peut transmettre une bande passante allant jusqu’à 20 Gbps +. Et bientôt, il sera mis à l’épreuve dans le monde réel.

X travaille avec Econet et ses filiales, Liquid Telecom et Econet Group, pour installer des liaisons Taara au Kenya afin de fournir un accès Internet haut débit aux régions où il est trop coûteux, dangereux ou autrement difficile de poser des câbles à fibres optiques.

Selon Mahesh Krishnaswamy, directeur du projet Taara, il s’agit du premier déploiement de la technologie en Afrique après des projets pilotes dans la même région en 2019.

Parce que la technologie fonctionne via la ligne de visée, les terminaux seront placés sur de hautes tours, des poteaux et des toits pour minimiser la possibilité que le signal soit interrompu.

« ce faisceau est envoyé entre deux petits terminaux Taara pour créer un lien. Une seule liaison Taara peut couvrir jusqu’à 20 km et peut transmettre une bande passante allant jusqu’à 20 Gbit/s et plus ; ce qui représente une connectivité suffisante pour que des milliers de personnes regardent YouTube en même temps », explique Alphabet.

Alphabet invite également d’autres opérateurs de réseau et fournisseurs de services à tendre la main et à voir si Taara convient bien à leurs applications.