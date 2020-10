Selon le site Android Central, Samsung lancerait ses prochains téléphones Galaxy S en janvier 2021.

Le prochain flaship de Samsung pourrait arriver en janvier 2021, selon le site Android Central. Et de nouveaux rendus divulgués montrent que la bosse de la caméra du Galaxy S20 figurera également dans le prochain Galaxy S30 (ou S21; le nom n’est pas encore officiel).

Selon Steve Hemmerstoffer (alias @OnLeaks), le modèle standard du Galaxy S30 aura un écran plat de 6,2 pouces avec une caméra frontale à perforation centrale. Le S30 Ultra présente un écran plus grand et incurvé mesurant entre 6,7 et 6,9 pouces. Les fuites ne fournissent cependant pas de détails sur les spécifications internes des téléphones.

Android Central indique que trois nouveaux modèles Galaxy S sont attendus pour janvier, un standard, un Plus et un Ultra. Le modèle Ultra aura un stylet S-Pen, dit Hemmerstoffer, mais il ne semble pas y avoir de fente dédiée pour le stylo. La bosse de la caméra sur l’Ultra semble être deux fois plus grande que le modèle standard et peut avoir jusqu’à quatre objectifs, selon Hemmerstoffer; il suppose que cela comprendra des objectifs larges et ultra-larges ainsi qu’un téléobjectif ou un périscope. Le flash de l’Ultra sera logé dans la bosse.

Si les nouveaux modèles Galaxy S sont lancés en janvier, ce serait quelques semaines avant la traditionnelle période de fin février de Samsung. Et, comme le souligne Android Central, ce serait le plus proche délais que Samsung ait fait une terme de sortie d’un nouveau téléphone Galaxy S après une nouvelle itération de l’iPhone. En effet, les modèles iPhone 12 seront publiés plus tard ce mois-ci et au début du prochain.