Microsoft installe des web apps Office sur certains ordinateurs sans autorisation

Microsoft force l’installation de raccourcis vers les apps Office sur certains ordinateurs via une mise à jour.

Les applications Web progressives (PWA) de Microsoft Office sont des versions Web de Word, Excel, Outlook et PowerPoint accessibles via un navigateur Web comme Edge ou Chrome. En règle générale, si les utilisateurs souhaitent utiliser l’une des PWA Office, ils doivent les installer manuellement et les applications sont ensuite ajoutées au menu Démarrer de Windows, où elles sont facilement accessibles.

Cependant, Windows Latest souligne que Microsoft semble expérimenter une approche différente. Au cours du week-end, un certain nombre d’utilisateurs Windows ont constaté que les applications Web Office étaient installées sur leurs ordinateurs Windows 10 sans avoir d’abord demandé l’autorisation. «Nous avons remarqué que des PWA ont été installés sur nos appareils le 11 octobre et Microsoft a automatiquement créé des entrées dédiées pour Excel, Outlook, Word et PowerPoint dans le menu Démarrer», explique Windows Latest.

Sur la base des informations disponibles jusqu’à présent, la fonctionnalité semble faire partie d’une expérience Microsoft Edge (la nouvelle version de Chromium, ce qui est plutôt bon).

Maintenant, ce qui a attiré l’attention de beaucoup, c’est que ces auto-installations de PWA ne se produisent pas seulement aux utilisateurs Insider, qui donnent leur consentement à de telles expériences. Au lieu de cela, de nombreux rapports apparaissent d’utilisateurs réguliers de Windows 10 qui ont vu ces raccourcis ajoutés à leur menu Démarrer sans autorisation. Certains l’appellent une version allégée de bloatware ou des publicités Microsoft gratuites sur votre PC, même si Google a tendance à faire de même sur les Chromebooks pour promouvoir Google Docs.

Les applications Web progressives ne prennent pas d’espace sur votre lecteur et obtenir une forme d’outils Office gratuits sur votre ordinateur peut être vraiment utile, en particulier pour les utilisateurs débutants qui peuvent remarquer la différence sur une utilisation légère. De plus, la désinstallation des PWA est facile à réaliser: lancez le Panneau de configuration et accédez à Programmes et fonctionnalités, ou à partir de l’application Paramètres, lancez Applications et fonctionnalités. Là, vous pouvez supprimer définitivement les PWA pour Word, Excel, Outlook et PowerPoint.