L’hypercar SSC Tuatara est officiellement la voiture la plus rapide du monde

L’hypercar américaine SSC Tuatara a battu le record du monde de vitesse de pointe pour une voiture de série.

Exit Koenigsegg, il y a un nouveau nom en tête de la liste des voitures de série les plus rapides au monde et il appartient à SSC North America, une société américaine basée à Richland, Washington, spécialisée dans la production d’automobiles hautes performances. Il y a rapide, puis il y a rapide.

SSC North America a déclaré lundi que son hypercar Tuatara (prononcé twa-tar-ah) avait récemment battu le record du véhicule de série le plus rapide au monde. L’exploit a eu lieu le matin du 10 octobre, juste à l’extérieur de Las Vegas, sur un tronçon de 11 km de la State Route 160.

Conformément aux critères d’enregistrement, une moyenne de deux courses dans une période d’une heure a été comptée, une fois dans chaque direction.

Avec le pilote professionnel Oliver Webb au volant, le Tuatara a tourné dans des courses à vitesse maximale de 484,85 km/h et 532,93 km/h, pour une moyenne de 508,72 km/h. Webb a déclaré que la voiture ne manquait pas non plus de puissance. «Les vents de travers sont tout ce qui nous a empêchés de réaliser la limite de la voiture», a-t-il noté.

En effet, dans une vidéo exclusive publiée par Top Gear à partir de l’une des courses, la voiture atteint apparemment 532,93 km/h sans effort. Nous supposons que c’est le résultat des 1 750 chevaux et de l’ingénierie de pointe.

Koenigsegg détient le record de vitesse maximale depuis 2017, lorsque son hypercar Agera RS tournait en moyenne à 447,2367 km/h. Le costructeur l’a également fait sur la route 160 du Nevada, bien que sur un tronçon plus long de 17 km.