Les premiers forfaits mobile compatibles 5G débarquent

Alors que la 5G fera officiellement son apparition en France à la fin de l’année, les premiers forfaits 5G sont déjà lancés.

La 5G, qui est la cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile, devrait rapidement succéder à la 4G. L’évolution des réseaux mobiles a pour objectif de répondre à deux impératifs : une plus grande couverture du territoire et des débits plus rapides pour répondre aux nouveaux usages (avec des contenus nécessitant des échanges de données de plus en plus importants).

Il y a quelques jours, les enchères pour l’attribution de fréquences 5G se déroulaient afin d’attribuer des blocs de fréquences aux opérateurs français. La prochaine étape sera une ultime enchère au cours de laquelle les autorisations d’utilisation seront délivrées par l’ARCEP, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes, au statut d’autorité administrative indépendante. Après cela, les opérateurs pourront officiellement lancer leurs offres respectives.

Des abonnements compatibles 5G voient le jour

Si le réseau mobile de cinquième génération sera lancé à la fin de l’année 2020, les opérateurs n’ont pas perdu de temps et affichent fièrement leurs premiers forfaits 5G parmi leurs offres. C’est le cas d’Orange qui propose sur son site des « forfaits 4G compatibles 5G ». Précisons que les quatre formules impliquent au minimum un engagement d’un an auprès de l’opérateur.

Pour les clients mobiles seuls :

70 Go à 39,99 euros par mois, avec promotion à 24,99 euros sur les 12 premiers mois,

100 Go à 49,99 euros par mois, avec promo à 34,99 euros pendant un an,

150 Go à 64,99 euros par mois, et promo à 49,99 euros sur 12 mois,

Data illimitée à 94,99 euros par mois, avec promotion à 79,99 euros par mois.

Le prix des abonnements actuels

Par rapport aux prix de ses forfaits actuels, les offres 5G d’Orange sont plus onéreuses. À titre de comparaison, le forfait 4G incluant 70 Go est actuellement affiché à 19,99 euros la première année et 34,99 euros hors promotion. La différence est donc, pour le moment, de 5 euros par mois. Avec des tarifs de base déjà élevés par rapport aux offres RED by SFR, B&YOU ou celles de sa propre filiale Sosh, qui proposent tous des forfaits sans engagement, Orange creuse encore un peu plus le fossé. Chez Sosh justement, le forfait 70 Go, proposé sans engagement et permettant donc de résilier à tout moment, est affiché à seulement 24,99 euros par mois, hors promotion.

Entre le forfait 4G Sosh dôté de 70 Go et l’offre 4G compatible 5G d’Orange proposant la même enveloppe de données mobiles, la différence s’élève à 15 euros par mois. Une différence considérable qui pourrait inciter de nombreux usagers à se tourner vers les offres sans engagement. Après une baisse des prix significative, à l’arrivée de Free en 2012, les prix des abonnements de téléphonie pourraient donc repartir à la hausse avec la commercialisation des forfaits 5G. Outre Free, les marques comme RED by SFR, Sosh, B&YOU et les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO), à l’image de La Poste Mobile, Prixtel, Auchan Telecom ou encore NRJ Mobile, auront un rôle déterminant à jouer sur l’évolution des tarifs des forfaits mobiles.