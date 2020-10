Sony dévoile le Spatial Reality Display, un écran holographique 4K

Sony vient de dévoiler son Spatial Reality Display, un écran 4K qui permet de regarder des objets en 3D sans porter de lunettes spéciales ou de mettre un casque VR.

Sony a initialement annoncé le Spatial Reality Display au CES cette année, mais la société a maintenant révélé des informations supplémentaires sur l’écran, y compris ses spécifications, son prix et sa disponibilité. Semblable aux produits existants dans l’espace 3D stéréoscopique comme les lunettes intelligentes Hololens de Microsoft, le SRD de Sony n’est pas destiné au grand public, en particulier compte tenu de son prix de 5000 $, mais s’adresse aux entreprises et à l’industrie cinématographique qui travaillent régulièrement avec du contenu 3D.

À 15,6 pouces, l’écran LCD 4K intègre un capteur de vision haute vitesse capable de détecter les mouvements oculaires horizontaux et verticaux, ainsi que la profondeur, en millisecondes. Compte tenu de son public cible, l’écran lui-même prend en charge 100% de la gamme de couleurs Adobe sRGB, une couleur de température de 6 500 K et 500 nits de luminosité. Il est livré avec son propre adaptateur secteur 12V et dispose d’une entrée HDMI et d’un port USB 3.2 Type-C, ainsi que de quelques haut-parleurs intégrés.

De plus, Sony a appliqué un revêtement de lentille micro-optique sur l’écran LCD pour permettre une visualisation stéréoscopique, bien que sa technologie de suivi ne prenne en charge qu’un seul utilisateur à la fois assis entre 30 et 75 cm de l’écran.

Un PC costaud est également nécessaire pour alimenter le SRD, et Sony recommande d’avoir au moins un Intel Core i7-9700K et un RTX 2070 Super GPU pour piloter l’écran et l’algorithme de rendu en temps réel propriétaire de l’entreprise qui produit deux images 2K séparées en continu pour correspondre au mouvement des yeux de l’utilisateur, en modifiant la texture, la lumière et d’autres détails d’un objet 3D.

En termes de logiciel, le SDK de SRD prend en charge Unity et Unreal Engine, et Sony affirme que ces outils standard de l’industrie devraient aider à fournir un environnement de production déjà familier aux concepteurs et ingénieurs travaillant dans l’industrie du jeu, de la réalité virtuelle, de la construction et de l’automobile.

Sony s’est également associé à Volkswagen sur la conception et l’idéation de véhicules, ainsi qu’à la société de production d’Ivan Reitman / Dan Aykroyd, Ghost Corps, sur son prochain film Ghostbusters pour donner vie à ses personnages en utilisant la réalité spatiale. L’entreprise ne vise donc pas les consommateurs avec ce produit, bien qu’ils puissent l’acheter pour la somme de 5 000 $ lors de sa mise en vente le mois prochain.