La société Square achète 50 millions de dollars de bitcoins

Square, une société créée par le fondateur de Twitter,Jack Dorsey, a acheté l’équivalent de 50 millions de dollars de bitcoins.

La société américaine de services financiers Square a annoncé jeudi avoir dépensé environ 50 millions de dollars, soit environ un pour cent de son actif total, pour acheter 4709 Bitcoins. La société a déclaré qu’elle pensait que la cryptomonnaie est un «instrument d’autonomisation économique» qui peut aider le monde à participer au financement à l’échelle mondiale, en s’alignant sur sa propre mission.

Square a un peu d’histoire avec la cryptomonnaie populaire. En janvier 2018, la société a ajouté un service de trading de Bitcoins à son service de paiement mobile Cash App. En février dernier, la société a déclaré que la moitié de son chiffre d’affaires trimestriel Cash App provenait désormais de transactions Bitcoin.

Jack Dorsey et sa société ont lancé en septembre un consortium de cryptomonnaie, la Cryptocurrency Open Patent Alliance (COPA), chargé de renforcer l’innovation en aidant les particuliers et les entreprises à créer un pool partagé de propriété intellectuelle liée à la crypto pour se défendre contre les agresseurs de brevets et les trolls.

La valeur de Bitcoin est en hausse d’environ 2,5% sur la journée, probablement en conséquence directe de l’investissement de Square. Au moment d’écrire ces lignes, un seul Bitcoin se négocie à 10,985 dollars, en hausse par rapport au cours de clôture de 9 418 $ le 29 janvier 2020.

Amrita Ahuja, directeur financier de Square, a déclaré que le Bitcoin avait le potentiel de devenir une monnaie plus omniprésente à l’avenir. «Au fur et à mesure de l’adoption, nous avons l’intention d’apprendre et de participer de manière disciplinée», a ajouté l’exécutif.

La valeur de l’action de Square, quant à elle, est en hausse de près de 2% sur la journée à 183,60 $ au moment de la rédaction, contre seulement 63,83 $ au début de l’année.