Keynote iPhone 12 : toutes les annonces de la conférence d’Apple

Apple tenait hier soir sa keynote de rentrée où elle a révélé les dernières versions de son smartphone ainsi que d’autres appareils.

La keynote baptisée «Hi, Speed» d’Apple s’est déroulée hier soir heure française, et nous avons officiellement quatre nouveaux iPhone: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Tous prennent en charge la 5G, sont alimentés par le processeur A14 Bionic et comportent des améliorations de la caméra. Le lancement est cependant un peu plus segmenté que les années précédentes.

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro seront en précommande à 1159 € et 1259 €, respectivement, ce vendredi 16 octobre avec un lancement le 23 octobre. L’iPhone 12 mini à 809 € et l’iPhone 12 Pro Max à 909 € seront commandés le 6 novembre. avec des livraisons à partir du 13 novembre.

Il y a aussi un HomePod Mini à 99 €, qui sera précommandé le 6 novembre. Il y a cependant beaucoup à déballer ici, avec MagSafe pour l’iPhone et bien plus encore.

La 5G arrive sur l’iPhone

Apple semble assez optimiste à propos de la 5G sur les iPhone, notant qu’elle apportera de grandes nouvelles fonctionnalités à vous, l’utilisateur final. Aux Etats-Unis, Apple s’est associé à Verizon sur la 5G, affirmant que le nouvel iPhone prend en charge l’Ultra Wideband.

L’iPhone 12 est officiel

L’iPhone 12 affiche un tout nouveau design conservant le cadre en aluminium avec un dos en verre et une façade en verre pour l’écran. Et, oui, c’est une sorte de rappel au design plat de l’iPhone 4 et de l’iPhone 4. Il conserve la même taille d’écran de 6,1 pouces que l’iPhone 11, mais les bordures sont plus petites. Et l’OLED arrive sur les iPhones non-Pro: l’iPhone 12 dispose d’un écran Super Retina XDR. Il conserve le même ratio de contraste de 2 000 000: 1 et possède deux fois plus de pixels que sur l’iPhone 11. Cela signifie un texte plus clair, des noirs plus foncés et des couleurs très vives. L’iPhone 12 sera disponible en noir, blanc, rouge, vert et bleu. Oui, ce dernier correspond à l’Apple Watch Series 6.

Apple a travaillé avec Corning pour un nouveau matériau sur l’iPhone 12, qu’Apple a surnommé Ceramic Shield et a déclaré qu’il était plus résistant que le verre de tout autre smartphone. Sur le front de la 5G, c’était un effort d’équipe complet, d’où placer les antennes et même utiliser Silicon (le processeur) pour être plus efficace. L’iPhone basculera également intelligemment entre les réseaux 5G et 4G LTE. Cela aidera à économiser la batterie.

Et ce qui nous passionne le plus, c’est la nouvelle puce à l’intérieur de l’iPhone 12: A14 Bionic, une puce Silicon fabriquée par Apple et basée sur la norme 5 nanomètres, est le même processeur qui alimente l’iPad Air. Il y a 11,8 milliards de transistors à l’intérieur de cette puce, soit une augmentation de 40% par rapport à l’A13.

Alors, qu’est-ce qui compose l’A14 Bionic? Il s’agit d’un GPU à 6 cœurs et d’un GPU à 4 cœurs, et l’apprentissage automatique a été amélioré grâce au moteur neuronal. Ce dernier est passé de 8 cœurs à 16 cœurs. Tout cela signifie que l’iPhone 12 sera assez efficace et que vous ne subirez probablement aucun ralentissement. Nous allons bien sûr mettre cela à l’épreuve. Vous pouvez parier qu’Apple l’a également réglé pour iOS 14.

Sur le devant de la caméra, il existe toujours un système à double caméra:

– Appareil photo ultra-large de 12 mégapixels qui vous permet de prendre des photos à grand champ de vision sans avoir à vous déplacer.

– Appareil photo large de 12 mégapixels avec une ouverture F / 1,6 et un objectif à sept éléments. Apple affirme qu’il s’agit d’une amélioration de 27% des performances en basse lumière.

Tous ces éléments sont réunis pour offrir l’expérience de photographie classique sur iPhone. Pas besoin de faire le tour avec les modes, il suffit de viser et de prendre le cliché. C’est grâce à la photographie numérique et à la technologie Super HDR 3. Cela analysera tout ce que vous photographiez en temps réel. Cela devrait être vraiment impressionnant, et ce ne sont pas que des photos de jour. Le mode nuit est là, s’étendant aux caméras arrière et au système frontal TrueDepth.

Sur le plan vidéo, Apple propose un mode time-lapse avec le mode nuit.

L’iPhone Mini est annoncé

L’iPhone 12 Mini dispose d’un écran de 5,4 pouces qui le rend plus petit que l’iPhone SE. Il a également les mêmes fonctionnalités que l’iPhone 12. Il est alimenté parla fameuse puce A14 introduite sur les iPad Air 4 en septembre dernier. Du côté de la photo, l’iPhone 12 mini propose un module photo principal légèrement différent de celui de l’iPhone 11. En effet, on y trouve un objectif ouvrant à f/1,6 pour épauler le capteur de 12 mégapixels. À ses côtés, le module ultra grand-angle reste identique (12 Mpx, f/2,4).

Parlons du coût. L’iPhone 12 Mini commence à 809 € et l’iPhone 12 à 1159 €. Essentiellement, le Mini remplace l’actuel iPhone 11 (en termes de prix).

Les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max se joignent à la fête

Comme prévu, nous avons deux iPhone supplémentaires. L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro Max. Les deux adoptent ce nouveau design plus plat, avec un bord en acier inoxydable brillant fraisé à la machine et trois caméras à l’arrière.

Pour être précis, il s’agit d’un dos en verre de précision et des bordures en acier inoxydable. Les modèles Pro sont disponibles en gris sidéral, argent, or et bleu pacifique. Ils sont classés jusqu’à IP68 pour la résistance à l’eau. Ils prennent en charge la norme de charge MagSafe et disposent du nouvel écran Ceramic Shield.

L’iPhone 12 mesure 6,1 pouces (contre 5,89 pouces sur le 11 Pro) et l’iPhone 12 Pro Max est de 6,7 pouces (contre 6,5 pouces sur le 11 Pro Max). Ici aussi, ce sont encore des OLED nettes et dynamiques. L’A14 Bionic alimente ces écrans avec le reste du hardware. Le grand changement? Deep Fusion, qui fournit une grande quantité de détails dans les images, arrive sur les quatre caméras des Pro et Pro Max (les trois à l’arrière et une à l’avant).

Parlons de la configuration du module caméra arrière:

– Appareil photo ultra-large 12 mégapixels

– 12 mégapixels de large avec ouverture f / 1,6

– Téléobjectif de 12 mégapixels conçu pour les portraits et les situations de zoom optique

Sur le 12 Pro Max, la caméra est spécifiquement améliorée de 87% en termes de performances en basse lumière, ce qui signifie également de meilleures performances en mode nuit.

Plus tard cette année, les 12 Pro et 12 Pro Max seront CameraProRaw, qui conserve toutes les données et vous permet de traiter l’image sur l’appareil lui-même ou dans d’autres applications professionnelles (ex: Photoshop). Il combine l’image brute avec la photographie informatique d’Apple. Auparavant, vous deviez choisir l’un ou l’autre.

Sur le plan vidéo, Apple active l’enregistrement vidéo HDR. Pour être précis, la plage dynamique de 10 bits vous permet de capturer plus de couleurs et une image globalement plus nette. C’est également le premier appareil à enregistrer en Dolby Vision HDR. Il s’agit d’un partenariat avec Adobe et l’option est activée pour une résolution 4K à 60 images par seconde. Tout se passe sur l’appareil, en exploitant la puissance de l’A14 Bionic.

Comme prévu, après ses débuts sur l’iPad Pro 2020, LiDAR arrive sur les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Vous pourrez numériser avec précision les pièces, tirer pleinement parti de la réalité augmentée (RA) et améliorer les photos. Par exemple, Apple utilise LiDAR en basse lumière pour permettre une mise au point automatique plus rapide. Apple affirme qu’il est 6 fois plus rapide pour fournir une mise au point automatique en basse lumière.

L’iPhone 12 Pro commence à 1159 euros avec 128 Go de stockage, et l’iPhone 12 Pro Max commence à 1259 euros avec 128 Go de stockage interne. C’est un doublement du stockage de base de 11 Pro et 11 Pro Max.

Quand les nouveaux iPhone seront-ils lancés?

Les précommandes pour les iPhone 12 et 12 Pro commencent ce vendredi et seront lancées le 23 octobre.

Les précommandes pour l’iPhone 12 Pro Max et l’iPhone 12 Mini commencent le 6 novembre avec une date de lancement le 13 novembre.

Le HomePod Mini affiche un design sphérique

Un HomePod plus petit a été dévoilé, et il est sphérique comme les nouveaux Amazon Echos. Le tissu en maille est enroulé autour de l’extérieur, comme le plus grand HomePod, et est disponible en gris sidéral ou en blanc. Au centre du haut se trouve un écran rétroéclairé par LED qui brille lorsque Siri est actif. Vous pouvez également contrôler le volume et la lecture sur l’écran.

Comme prévu, il sera réglé pour l’audio, capable d’agir comme un hub domestique intelligent alimenté par Siri. À l’intérieur, il y a deux haut-parleurs orientés vers l’avant avec un woofer en bas. Comme le plus grand HomePod, il y a une puce Apple S5 à l’intérieur, qui permet le traitement audio. Essentiellement, le haut-parleur analysera la musique pour vous offrir la meilleure expérience dynamique pour votre configuration actuelle. Il prend ces lectures plus de 180 fois par seconde.

Vous pouvez, bien sûr, coupler plusieurs HomePod Minis ensemble et deux seront automatiquement couplés pour la stéréo. Nous espérons que le HomePod Mini pourra également s’associer au HomePod d’origine. Apple a également noté que plus tard cette année, vous pourrez passer facilement de votre iPhone au mini haut-parleur en tenant simplement votre téléphone à proximité.

Bonne nouvelle: le HomePod Mini prendra en charge Apple Music, iHeartRadio, Podcast, Pandora et Amazon Music. Notamment, Spotify est le grand absent de cette liste. Vous pouvez toujours streamer directement depuis votre iPhone, iPad, Apple Watch, Mac ou Apple TV via la norme AirPlay 2 (essentiellement, la technologie d’Apple pour diffuser de la musique depuis votre iPhone).

Siri sur le HomePod sera le même assistant personnel que sur tout autre appareil pris en charge. Oui, il peut être votre DJ, mais vous pouvez lui demander de vous envoyer un SMS, de passer un appel et même de vous indiquer votre prochain événement de calendrier prévu. L’assistant peut même vous donner un aperçu de votre journée, un peu comme le font Google Assitant ou Amazon Alexa. Plusieurs voix sont prises en charge sur le HomePod Mini et donneront des réponses spécifiques en fonction de la personne qui discute avec elle.

Ce qui est assez remarquable, c’est que si vous demandez à quelle heure un magasin ferme, Siri se synchronisera avec CarPlay pour avoir des itinéraires prêts à partir pour vous.

Du côté de la maison connectée, le HomePod Mini peut servir de hub. Vous pouvez lui demander d’allumer les lumières, de verrouiller les portes et même d’allumer une prise intelligente, comme vous pouvez le faire sur n’importe quel appareil compatible Siri (c’est-à-dire, toute l’expérience de contrôle domestique standard que vous attendez).

L’interphone est cependant nouveau avec le HomePod Mini, une fonctionnalité qui vous permet d’envoyer un message d’un HomePod Mini à un autre. Et cela va encore plus loin, en travaillant également avec iPhone, iPad, Apple Watch et CarPlay. Les haut-parleurs Alexa et Google ne fonctionnent qu’avec les haut-parleurs intelligents connectés.

HomePod Mini coûtera 99 € et sera disponible à partir du 6 novembre. Vous pouvez vous attendre à ce que les commandes arrivent à partir du 16 novembre.

Le retour de MagSafe

Vous vous souvenez de MagSafe, les connecteurs d’alimentation pour ordinateurs portables Mac qui ajoutaient un aimant à l’avant du port de chargement? Si vous trébuchiez sur le cordon, l’ordinateur portable n’était pas embarqué. Eh bien, Apple apporte MagSafe à l’iPhone sous la forme d’aimants intégrés dans la bobine du chargeur sans fil. Et Apple augmente la vitesse de charge de 7,5 watts à 15 watts. Cela signifie des temps de charge beaucoup plus rapides. Essentiellement, les étuis et les chargeurs sans fil sont magnétisés à l’arrière de l’iPhone. Un étui se clipse à l’arrière du smartphone. Un étui portefeuille se fixe à l’étui du téléphone. Et le chargeur sans fil s’y fixe.

Apple propose une combinaison de chargeur MagSafe Duo qui combine un chargeur iPhone avec un chargeur Apple Watch. Ce n’est pas AirPower, mais un chargeur sans fil fabriqué par Apple. Nous allons bientôt approfondir cette nouvelle norme MagSafe.

Beats Flex: écouteurs à 49 € avec Apple Smart

Oui, la famille iPhone 12 n’est pas livrée avec des écouteurs dans la boîte, mais Beats by Dre a une solution. Celle-ci ne vous coûtera pas non plus autant que le Powerbeats Pro à 249,95 $. Voici les Beats Flex, une paire d’écouteurs Bluetooth à 49 € (notez le cordon reliant les deux) qui comprend la puce W1 d’Apple pour un couplage rapide.

Il s’agit essentiellement de la version 2020 des Beats X avec des composants internes mis à jour. Les Beats Flex offrent désormais 12 heures d’autonomie et se rechargenr via un port USB-C. Vous pouvez obtenir Beats Flex en Beats Black, Yuzu Yellow, Smoke Grey et Flame Blue.

Et le design n’est pas tant un tour de cou que c’est un câble léger et flexible. Plus important encore, vous pouvez le porter comme collier lorsqu’il n’est pas utilisé. L’audio est alimenté par une acoustique à double chambre dans les écouteurs gauche et droit. Il devrait s’agir d’un son amélioré, comparable à celui des produits plus récents.

Beats Flex sera idéal pour être associé à l’iPhone 12 Mini, 12, 12 Pro et 12 Pro Max, car ils ne sont pas livrés avec des écouteurs dans la boîte. Les Beats Flex seront disponibles chez Apple aujourd’hui et chez d’autres revendeurs le 20 novembre.