Facebook lance la messagerie multiplateforme sur Instagram et Messenger

Facebook annonce la fusion de Messenger et des messages Instagram avec l’arrivée de nouvelles fonctionnalités.

Facebook a franchi le pas le plus important à ce jour en fusionnant ses diverses plateformes de messagerie, permettant à certains utilisateurs de Messenger et Instagram de s’envoyer des messages entre eux. Outre le lancement de la messagerie multiplateforme, Instagram fait également l’objet d’une refonte majeure de son système DM, qui sera étendu avec des fonctionnalités tirées de Messenger.

Les nouveaux outils de messagerie Instagram incluent des messages qui disparaissent, des autocollants pour selfie, des emoji personnalisés, des couleurs de chat, de nouvelles façons de bloquer les messages indésirables et l’introduction de la fonction Watch Together de Messenger, qui vous permet de regarder des vidéos avec des amis pendant un appel vidéo.

Les utilisateurs pourront refuser la mise à jour s’ils le souhaitent, mais Facebook pariera sans aucun doute que l’accès à de nouvelles fonctionnalités les incitera à dire oui. En plus de la messagerie multiplateforme, les utilisateurs d’Instagram et de Messenger peuvent également rechercher des profils dans les deux applications simultanément. Les utilisateurs peuvent désactiver ces fonctionnalités s’ils le souhaitent.

Cependant, il n’est pas clair quand et où la messagerie multiplateforme Instagram et Messenger sera disponible. Selon CNN, la fonctionnalité est actuellement «testée sur certains marchés et se développera à l’échelle mondiale dans les mois à venir». Il n’y a pas de calendrier public sur le moment où Facebook pourrait également commencer à intégrer son autre géant de la messagerie, WhatsApp.

La nouvelle fait partie d’un plan ambitieux présenté par le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg en 2019, pour faire passer son empire des réseaux sociaux d’un empire fondé sur les espaces publics à un empire plus axé sur la communication privée. Comme l’expliquait Zuckerberg en 2019, «la messagerie privée, les histoires éphémères et les petits groupes sont de loin les domaines de communication en ligne qui connaissent la croissance la plus rapide». En intégrant des messages sur ses différentes applications, dont chacune compte plus d’un milliard d’utilisateurs, Facebook espère capter le plus possible ce marché.

Les étapes précédentes ont inclus le lancement d’une application pour les petites entreprises qui leur permet de gérer les pages et les profils sur Facebook, Messenger et Instagram, et un nouvel outil du centre des comptes qui permet à quiconque de contrôler ses informations de connexion sur diverses propriétés Facebook.

La combinaison de ces services est un énorme défi d’infrastructure, en particulier pour l’intégration à venir de WhatsApp, qui est chiffrée de bout en bout. Mais un obstacle plus important peut venir des régulateurs, qui se méfient de la domination de Facebook dans la messagerie mobile.