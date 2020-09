Une vieille TV était la cause d’une panne internet quotidienne depuis 18 mois

En Grande Bretagne, un village a subi des pannes d’internet quotidiennes à cause d’une vieille TV pendant 18 mois.

Être incapable de se connecter à Internet et connaître des ralentissements est déjà assez frustrant, mais imaginez que cela se produise tous les jours, à exactement 7 heures du matin, pendant 18 mois. C’est ce que les habitants d’un petit village du Pays de Galles, en Grande Bretagne, ont vécu avant que la cause improbable ne soit découverte: un vieux téléviseur.

Openreach, le fournisseur de haut débit basé au Royaume-Uni, écrit que les habitants d’Aberhosan ont subi des problèmes de connexion et de vitesse avec leur Internet malgré les visites répétées d’ingénieurs. Les tests ont montré que le réseau fonctionnait correctement et que de grandes sections du câblage ont été remplacées, mais les problèmes ont persisté.

Michael Jones, ingénieur d’Openreach, a déclaré qu ‘«en dernier recours, nous avons décidé de faire appel à une équipe d’ingénieurs du Chief Engineers Office basés dans d’autres régions du Royaume-Uni pour enquêter.»

Après avoir épuisé toutes les autres possibilités, l’équipe a traversé le village à 6 heures du matin à l’aide d’un analyseur de spectre à la recherche de tout bruit électrique qui pourrait en être la cause. «Et à 7 heures du matin, comme sur des roulettes, c’est arrivé! Notre appareil a détecté une grande rafale d’interférences électriques dans le village », a déclaré Jones.

Le signal a été attribué à une propriété avec un vieux téléviseur qui produisait des interférences SHINE (Single High-Level Impulse Noise). Le propriétaire l’allumait tous les matins à 7 heures du matin, perturbant le haut débit pour chaque habitant du village.

«Comme vous pouvez l’imaginer, lorsque nous l’avons signalé au résident, il était mortifié de voir que son ancien téléviseur d’occasion était à l’origine des problèmes de haut débit de tout un village, et il a immédiatement accepté de l’éteindre et de ne plus l’utiliser.»

Les interférences SHINE, qui se produisent lors de la mise hors tension et sous tension d’un appareil, peuvent entraîner une défaillance des circuits DSL et une perte de synchronisation. Le réseau d’Openreach utilise toujours la norme ADSL haut débit obsolète, bien qu’il prévoie de déployer la fibre plus tard cette année.

Suzanne Rutherford, ingénieur en chef d’Openreach pour le Pays de Galles, a déclaré: «Tout ce qui comporte des composants électriques, des lumières extérieures aux micro-ondes en passant par les caméras CCTV peut potentiellement avoir un impact sur votre connexion haut débit. Nous conseillons simplement au public de s’assurer que ses appareils électriques sont correctement certifiés et répondent aux normes britanniques en vigueur et si vous avez un problème, signalez-le à votre fournisseur de services en premier lieu afin que nous puissions enquêter. «