Top 10 des réducteurs d’URL

Vous cherchez à créer des liens courts pour partager vos URL facilement sur les réseaux sociaux ? Voici les meilleurs services pour raccourcir les URL.

Vous recherchez le meilleur raccourcisseur d’URL pour réduire les liens de votre site, analyser les clics, ajouter des balises UTM et/ou vous aider à utiliser le reciblage ?

Dans cet article, nous avons rassemblé cinq excellents services pour tous les cas d’utilisation. Des services gratuits de raccourcissement d’URL aux forfaits premium axés sur les entreprises, vous trouverez une excellente option dans cette liste.

Qu’est-ce qu’un raccourcisseur d’URL ?

Un raccourcisseur d’URL est un outil en ligne qui prend une URL longue et lourde et fournit une URL raccourcie qui envoie l’utilisateur exactement au même endroit. Certains raccourcisseurs d’URL peuvent également vous aider à suivre et à manipuler ces liens, avec des fonctionnalités telles que l’analyse des clics, la prise en charge des paramètres UTM et le reciblage.

Les raccourcisseurs d’URL vous aident à créer des URL plus courtes et plus esthétiques, ainsi qu’à bénéficier de ces fonctionnalités de suivi et de reciblage.

Comparaison des cinq meilleurs services de raccourcissement d’URL

1. Bitly

Bitly est un outil puissant (et populaire) pour raccourcir les URL.

Le service gratuit vous permet de raccourcir les liens à l’aide du nom de domaine Bit.ly, tandis que le service premium vous permet d’utiliser votre propre nom de domaine personnalisé.

Bitly a des fonctionnalités telles que le reciblage de liens dans la version payante. Vous pouvez suivre des liens individuels et obtenir des analyses connexes sur votre tableau de bord. Il mesure même les performances de votre campagne marketing pour un emplacement spécifique.

Caractéristiques

Connecter un domaine personnalisé

Tableau de bord Analytics

Intelligence de l’audience

URL personnalisée

Intégration avec Zapier et TweetDeck

Entièrement responsive

Hébergé dans le cloud

Reciblage d’URL

Prix

Bitly propose gratuitement son service de base. Après cela, les forfaits premium avec un domaine personnalisé et plus de fonctionnalités coûtent 35 dollars par mois avec facturation mensuelle ou 29 dollars par mois avec facturation annuelle.

2. TinyURL

TinyURL est la meilleure solution de raccourcissement d’URL pour une utilisation anonyme. Contrairement à Bitly, vous pouvez personnaliser la chaîne qui apparaît dans votre URL raccourcie.

Par exemple, vous pouvez créer https://tinyurl.com/tiblog, plutôt que quelque chose de aléatoire comme https://tinyurl.com/y3xvrfpg.

TinyURL est complètement anonyme, pas besoin de créer un compte. L’inconvénient, cependant, est qu’il n’offre aucune analyse ni aucune autre fonctionnalité avancée.

Caractéristiques

Redirection rapide

Option pour personnaliser l’URL raccourcie

Utilisation anonyme

Facile à utiliser

Prix

TinyURL est 100% gratuit.

3. Ow.ly

Hootsuite est un outil de gestion des médias sociaux populaire. Ow.ly est une fonctionnalité spécifique de Hootsuite qui vous permet de raccourcir vos liens pour les utiliser sur les réseaux sociaux ou ailleurs.

Si vous êtes déjà un utilisateur Hootsuite, vous pouvez accéder à Ow.ly à partir du tableau de bord Hootsuite. À partir de là, vous pourrez également afficher les statistiques de vos URL raccourcies.

Caractéristiques

Statistiques de performances des URL

Reciblage de liens

Liens courts traçables

Prise en charge de la plate-forme mobile

Suivi des classements

Démontrer un retour sur investissement social

Prix

Ow.ly est inclus avec les abonnements Hootsuite gratuits et premium. Ainsi, même si vous devez créer un compte Hootsuite pour l’utiliser, vous n’avez pas besoin de payer.

4. Rebrandly

Rebrandly propose une technologie avancée de raccourcissement d’URL regorgeant de nombreuses fonctionnalités. Vous pouvez utiliser cet outil numérique pour créer des liens mémorables personnalisés / de marque (et plus courts). Vous pouvez utiliser ce raccourcisseur d’URL pour créer et partager des liens courts sur divers réseaux sociaux.

Rebrandly vous permet également de créer des espaces de travail et des coéquipiers séparés, ce qui pourrait en faire le meilleur raccourcisseur d’URL pour les équipes, et il comprend également des fonctionnalités avancées telles que la prise en charge du reciblage de liens.

Caractéristiques

Création de liens en masse

Paramètres UTM

Accès API

100+ intégrations d’applications

Emojis sur des liens courts

Compatible GDPR

Serveurs à mise à l’échelle automatique rapide

Rapports privés

Rapports personnalisés

Suivi des clics

Prix

Rebrandly propose un abonnement gratuit limité qui prend en charge 500 liens et 5000 clics par mois. Après cela, il existe différentes formules payantes:

Entrée – 29 $

Pro – 69 $

Prime – 499 $

Entreprise – contactez le service

5. T2M

T2M est un autre concurrent unique dans notre meilleure liste de raccourcis d’URL. Vous allez adorer la convivialité de cette solution de raccourcissement de lien. Pour faciliter le suivi des URL, ils disposent de deux tableaux de bord distincts. L’un concerne l’analyse de l’emplacement et l’autre le périphérique ou la plate-forme. Il génère même un code QR avec l’URL courte.

T2M a des instances dédiées, ce qui signifie que la réponse du serveur sera 100% dédiée à un seul utilisateur. Cela garantit une redirection rapide vers votre URL de destination. Vous pouvez créer des URL de marque courtes qui génèrent plus de clics ou même décider où le lien doit fonctionner.

Le forfait payant vous permettra de créer des URL plus avancées, comme une URL protégée par mot de passe et une URL personnalisée. C’est un choix parfait pour les entreprises en ligne qui recherchent des URL courtes et flexibles.

Caractéristiques

Aucune politique de spam

URL courtes personnalisées

Analyse à grande échelle

Mappage de domaine en un clic

Création d’URL en masse

API illimitée

URL sans expiration

Instance dédiée

Code QR généré automatiquement

Importation CSV

Prix

Si vous souhaitez simplement utiliser le service T2M de base, T2M propose un niveau de base pour 5 $ gratuit une fois. Les 5 $ sont juste pour la vérification et pour réduire le spam – il n’y a pas de frais permanents.

Après cela, il existe quatre forfaits en cours, qui utilisent la facturation mensuelle ou annuelle:

Standard – 9,99 $ par mois

Pro – 29,99 $ par mois

Premium – 89,99 $ par mois

Dedicated – Contactez le service

Vous bénéficierez également de trois mois gratuits si vous payez chaque année.