NBA streaming : où regarder le meilleur du basketball en ligne

Voici une liste des meilleurs sites de streaming pour regarder la NBA, la principale ligue de basket-ball au monde.

Vous voulez connaître les meilleurs sites de streaming en direct pour regarder les rencontre de NBA gratuitement en ligne? Que vous soyez un joueur DFS ou un simple fan de basket-ball, il est normal de vouloir savoir comment regarder ses équipes et joueurs préférés sans devoir souscrire à plusieurs abonnements TV.

Testez votre connexion Internet

Il existe deux principaux types de flux Internet: la définition standard (SD) et la haute définition (HD). Les flux SD sont conçus pour les personnes ayant des connexions plus lentes (moins de 1 Mb par seconde) tandis que les flux HD permettent des connexions plus rapides (supérieures à 1 Mb par seconde).

Tout d’abord, accédez à SpeedTest et voyez à quelle vitesse votre connexion est. Si vous avez moins de 5 Mb, je vous suggère de regarder les flux SD, car les flux HD seront saccadés en raison de votre connexion lente.

Si votre connexion dépasse 5 Mb par seconde, choisissez une connexion HD!

Les meilleurs sites Web de streaming de NBA gratuits

Voici une liste des meilleurs sites Web gratuits de streaming en direct pour regarder les matchs de NBA.

1. NBAstream.nu (HD)

NBAstream.nu est notre site de streaming en direct HD préféré pour les rencontre de NBA. Il est compatible avec les ordinateurs, les tablettes et les mobiles.

2. NBA Live Stream (HD)

NBA Live Stream fournit des streams NBA en direct pour les personnes disposant de connexions internationales plus rapides.

3. NBAStreams.xzy (SD)

NBAstreams.xzy est une autre alternative pour les personnes qui ont des connexions Internet plus lentes. Le site se concentre uniquement sur les matchs de basket NBA et a de bonnes vitesses de lecture.

4. BuffStreamz (HD)

BuffStreamz est un autre stream de haute définition pour les matchs de basket-ball. La seule chose qu’on peut repprocher au site, c’est le temps de mise en mémoire tampon avec leur service. Vous devrez peut-être vous rafraîchir fréquemment, mais l’espace de discussion est l’un des meilleurs en ligne.

5. NBAStream.net (HD)

NBAStream.net est dédié uniquement au basketball NBA et fait un bon travail en organisant les jeux en fonction de vos équipes préférées.