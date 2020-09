Microsoft Edge arrive sur Linux en octobre

Le navigateur Microsoft Edge va faire son arrivée sur Linux sous la forme d’une version bêta à partir du mois octobre.

Bien qu’il ne soit pas parfait, le nouveau navigateur Edge amélioré de Microsoft est certainement une amélioration significative par rapport à son prédécesseur beaucoup moins populaire. Le navigateur alimenté par Chromium est désormais une véritable alternative à Chrome et Firefox, mais uniquement sur Windows et Mac. Les utilisateurs de Linux ont été en grande partie exclus de la boucle … jusqu’à présent.

Le mois prochain, Microsoft Edge arrivera enfin sur Linux, sous la forme d’une version bêta pour les développeurs. Comme ce ne sera pas une version complète tout de suite, vous pourriez rencontrer un bug ou un problème occasionnel lors de la navigation sur le Web, bien que les développeurs de Microsoft feront probablement de leur mieux pour assurer sa stabilité. Probablement.

Dans tous les cas, vous aurez deux options principales pour installer Edge pour Linux en octobre: vous pouvez le récupérer sur le site Edge Insiders en téléchargeant le canal « Dev Preview », ou vous pouvez simplement utiliser le gestionnaire de paquets intégré de Linux.

The Dev channel preview build of Microsoft Edge for Linux will be available in October! We can't wait for you to try it. #MSIgnite

— Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) September 22, 2020