L’Inde interdit 118 applications avec des liens vers la Chine, y compris PUBG Mobile et WeChat

Alors que les tensions entre la Chine et l’Inde ne montrent aucun signe de ralentissement, ce dernier a pris la décision d’interdir 118 autres applications mobiles avec des liens vers la Chine. La liste comprend PUBG Mobile, qui est incroyablement populaire en Inde, ainsi que l’application de messagerie WeChat.

Le ministère indien de l’électronique et des technologies de l’information affirme que les applications «sont engagées dans des activités qui portent atteinte à la souveraineté et à l’intégrité de l’Inde, à la défense de l’Inde, à la sécurité de l’État et à l’ordre public».

L’agence poursuit en disant qu’elle a reçu des plaintes de «diverses sources», alléguant que les applications chinoises «volent et transmettent subrepticement» les données des utilisateurs à des serveurs en dehors de l’Inde. En plus de PUBG et WeChat, Baidu, AliPay et Sina News sont également sur la liste d’interdiction.

Government Blocks 118 Mobile Apps Which are Prejudicial to Sovereignty and Integrity of India, Defence of India, Security of State and Public Order.

