Nintendo annonce la célébration du 35e anniversaire de Super Mario Bros.

Pour les 35 ans de Super Mario Bros, Nintendo lance une nouvelle console Game and Watch, la célèbre gamme de consoles portables des années 1980.

Nintendo a lancé jeudi la célébration du 35e anniversaire de Super Mario Bros. avec une multitude d’annonces de nouvelles franchises. Il y a un petit quelque chose ici pour tout le monde bien que malheureusement, ceux qui espèrent une Nintendo 64 Mini n’ont toujours pas de chance.

Pour commencer, il existe désormais une nouvelle façon de jouer au jeu Super Mario Bros. original en déplacement grâce au Game & Watch, une reconstitution du jeu électronique portable du même nom qui a été publié pour la première fois par Nintendo en 1980. Cette nouvelle version comprend un pad de contrôle moderne et est livré préchargé avec Super Mario Bros., Super Mario Bros: The Lost Levels et une version spéciale de Game & Watch : Ball sur le thème de Mario. Comme l’original, la console sert également d’horloge.

Actuellement, c’est Cdiscount qui propose le meilleur prix. Pour précommander la Game & Watch Super Marios Bros, il faut débourser 44,99 €, contre 49,99 € chez la Fnac, Cultura et Leclerc.

Nintendo lance également des versions optimisées de Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy sur Switch. Nintendo a déclaré que les jeux, qui seront regroupés dans un seul package appelé Super Mario 3D All-Stars, présenteront des résolutions plus élevées que les originaux et seront plus facilement jouables sur la console.

Curieusement, Nintendo note qu’une production limitée de Super Mario 3D All-Stars sera lancée le 18 septembre «et sera disponible jusqu’au 31 mars 2021 environ». Pourquoi se donner la peine de rafraîchir ces jeux, pour ne les proposer que pour une courte période?

Nintendo lance également un nouveau jeu de combat en ligne compétitif, Super Mario Bros.35, dans lequel les joueurs s’affronteront pour voir qui pourra survivre à la concurrence. Il sera mis en ligne le 1er octobre en tant que jeu uniquement numérique pour les membres de Nintendo Switch Online et restera disponible jusqu’au 31 mars 2021.

Super Mario All-Stars, la compilation SNES de 1993 qui comprenait les quatre jeux Mario de Nintendo de la NES, est arrivé également sur la plateforme Nintendo Switch Online. Et en février, Nintendo prévoit de publier une version améliorée de Super Mario 3D World pour la Switch.

Ce n’est que la partie émergée de l’iceberg, car Nintendo organise également plusieurs événements spéciaux pour marquer le 35e anniversaire. Par souci de brièveté, vous pouvez simplement vous rendre sur la page d’annonce de Nintendo pour vous mettre au courant de tout ce qui est en cours.