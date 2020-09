La franchise Shenmue va être adaptée en série d’animation

Une nouvelle série d’animation basée sur la franchise de Shenmue a été annoncée au cours de la Virtual Crunchyroll Expo.

On a souvent entendu dire que Shenmue a établi la norme pour l’open world dans les jeux vidéo lors de sa sortie sur Sega Dreamcast en 1999. Il a été suivi par certaines des suites de jeux vidéo les plus attendues jamais réalisées et Shenmue III a établi un record pour le jeu Kickstarter ayant reçu le plus de donations pour son financement en 2015.

Durant la Virtual Crunchyroll Expo, la première édition en ligne de la convention du diffuseur, il a été annoncé que Shenmue allait avoir sa propre série animée.

Selon Deadline, la série sera diffusée dans la case Toonami sur la chaîne Adult Swim aux États-Unis, pas seulement sur Crunchyroll lui-même, et suivra le protagoniste du jeu Ryo Hazuki dans sa quête pour devenir un artiste martial et venger le meurtre de son père.

Hormis cette ébauche, l’image ci-dessus et le fait que Crunchyroll ait commandé 13 épisodes, nous n’avons pas grand-chose à partager. Le créateur de Shenmue Yu Suzuki aura le rôle de producteur exécutif, et la série animée sera réalisée par Chikara Sakurai, qui a notamment travaillé sur la saison 2 de One Punch Man.

A sa sortie, Shenmue III a été quelque peu décevant selon les joueurs car la réputation d’innovation du jeu, vieille de 20 ans. Pour la série, on se sait donc pas si l’histoire s’écartera de la saga, ou bien tout simplement si elle fera progresser l’intrigue du jeu, qui attend toujours une conclusion plus de vingt ans après ses débuts sur Dreamcast.