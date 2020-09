Insta Download : télécharger facilement des vidéos et des photos

Pour télécharger des vidéos ou des Stories d’autres utilisateurs d’Instagram, l’outil Insta Download est le plus intéressant.

Instagram est l’une des applications les plus populaires au monde. C’est devenu une plateforme de partage de vidéos, de photos, de mèmes et de personnalisation. Si vous êtes un utilisateur d’Instagram et que vous souhaitez savoir comment télécharger des vidéos ou des histoires, vous devez suivre quelques étapes simples.

Mais avant de télécharger une vidéo Instagram, il est conseillé d’avoir l’autorisation de la personne. Au cas où vous ne le sauriez pas, la société appartenant à Facebook vous permet de télécharger toutes vos données via un lien. Mais, pour télécharger des vidéos d’autres personnes, vous devez vous fier à d’autres sites Web.

Comment télécharger vos propres données Instagram

Laissez-nous d’abord vous expliquer comment télécharger vos données Instagram. Pour télécharger vos données, rendez-vous simplement sur www.instagram.com/download/request/. La page vous demandera d’entrer votre adresse e-mail. Il doit s’agir de la même adresse e-mail que vous avez utilisée pour enregistrer votre compte. Entrez le mot de passe de votre compte sur l’écran suivant. Une fois que vous vous authentifiez, l’entreprise traitera votre demande. Il faudrait jusqu’à 48 heures pour traiter vos données et les mettre à votre disposition pour téléchargement.

Comment télécharger d’autres vidéos ou Stories Instagram

Étape 1: Rendez-vous sur le site Web «Storysaver.net» pour télécharger des vidéos, des photos ou des stories Instagram.

Étape 2: Une fois que vous êtes sur ce site, il vous suffit de saisir le nom d’utilisateur du compte Instagram dans la zone de recherche et d’appuyer sur le bouton Download. Cela vous montrera des photos ou des stories. Si vous souhaitez télécharger une vidéo particulière d’un compte public, vous pouvez simplement entrer le lien de cette vidéo dans le champ de recherche et cliquer sur Download. Vous devez ensuite cliquer sur le bouton «Save as video».

Étape 3: Si vous avez entré le nom d’utilisateur, faites défiler vers le bas pour voir les stories et appuyez sur le bouton Enregistrer.