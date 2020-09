HappyMod : télécharger des applications et des jeux Android gratuitement

Accéder au catalogue non-officiel proposé par HappyMod pour télécharger des applications et de jeux Android crackées ou moddées.

Les utilisateurs d’Android ont une boutique alternative d’applications pour télécharger leurs applications et leurs jeux, mais c’est une boutique d’applications avec une différence. Elle s’appelle HappyMod et contient des fichiers APK modifiés, plus de 30 000 au moment de la rédaction de cet article, et d’autres sont ajoutés chaque jour.

Comment installer HappyMod APK:

La seule façon d’obtenir HappyMod sur votre appareil est d’installer le fichier APK, ce qui est assez facile à faire:

Ouvrez Paramètres> Sécurité sur votre appareil Activez la nouvelle option de l’option Sources inconnues et fermez les paramètres Téléchargez l’APK de l’application HappyMod sur votre appareil et ignorez l’invite de sécurité; appuyez sur OK Accédez à Téléchargements sur votre appareil et appuyez sur le fichier .apk – l’installation commencera L’icône HappyMod se chargera sur votre écran d’accueil une fois l’opération terminée

Comment utiliser HappyMod:

HappyMod est configuré comme un magasin d’applications où vous pouvez voir toutes les applications dans les catégories. Choisissez simplement votre catégorie, trouvez une application ou un jeu et appuyez pour le télécharger. Vous pouvez également voir les derniers ajouts à HappyMod dans une fenêtre séparée.

Veuillez noter que les mods de l’App Store sont rassemblés sur Internet et que les utilisateurs peuvent également télécharger leurs propres mods. Vous pouvez également demander aux développeurs de trouver des mods spécifiques pour vous.

Caractéristiques de l’application:

HappyMod regorge de fonctionnalités intéressantes:

Modded Games – ici vous pouvez modifier des versions pour des milliers de jeux

Téléchargements sûrs et rapides – chaque application est testée via un antivirus pour assurer votre sécurité et les téléchargements sont incroyablement rapides

Prise en charge de plusieurs langues – HappyMod est pris en charge dans plusieurs langues, notamment l’anglais, l’italien, le thaï, le chinois simplifié et traditionnel et bien d’autres

Pause / Reprise – vous pouvez mettre en pause et reprendre vos téléchargements à tout moment.

Erreurs et solutions HappyMod

Bien que HappyMod soit stable, quelques erreurs courantes sont signalées. Heureusement, tous sont faciles à résoudre:

Problème d’analyse du package

L’analyseur APK doit être capable de lire une chaîne de symboles, de caractères et / ou de chiffres à partir du code de l’application, et s’il ne le peut pas, il génère cette erreur. Il y a plusieurs raisons à cela: le fichier n’a peut-être pas été téléchargé correctement; il peut ne pas être compatible avec votre appareil, le fichier lui-même peut même être corrompu. Voici quelques-unes des choses que vous pouvez essayer pour corriger l’erreur:

Méthode 1: Vérifiez le fichier APK manifesté de l’application HappyMod:

Il s’agit d’un fichier d’application que vous avez personnalisé d’une manière ou d’une autre, peut-être pour supprimer les publicités. Si vous avez fait cela, essayez ceci pour le réparer:

Ouvrez le fichier APK HappyMod sur votre appareil et recherchez un fichier appelé andriomanifest.xml Ouvrez-le et réinitialisez-le aux paramètres par défaut Si vous avez modifié le nom du fichier d’origine, cela peut également provoquer le problème.

Méthode 2: débogage USB

Ouvrez les paramètres sur votre appareil et accédez à À propos de l’appareil Appuyez sept fois sur le numéro de build et vous verrez un message disant: « Vous êtes maintenant développeur. » De retour dans les paramètres, appuyez sur les options du développeur Activez le débogage USB et essayez à nouveau d’installer HappyMod – cela devrait fonctionner

Méthode 3: corruption de fichiers

Si le fichier APK a été corrompu, supprimez-le simplement de votre appareil et recommencez. Assurez-vous de télécharger uniquement à partir de la source officielle et que le fichier est complet.

Application non installée

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles HappyMod peut ne pas s’installer sur notre appareil et plusieurs façons de le réparer:

Méthode 1: effacer le cache et les données du programme d’installation du package

Ouvrez Paramètres> Applications (ou Gérer les applications) Appuyez sur Système> Installateur de package Appuyez sur Effacer le cache et Effacer les données à tour de rôle – Utilisateurs d’Android 6 Marshmallow, recherchez ces options sous Stockage

Si HappyMod ne fonctionne toujours pas, essayez ceci:

Méthode 2: activer les sources inconnues

Ouvrez Paramètres> Sécurité Appuyez sur le curseur à côté de Sources inconnues pour l’activer Réessayez – si cela ne fonctionne pas, supprimez HappyMod de votre appareil, assurez-vous que cette option est activée et réinstallez-la

Méthode 3: appareils enracinés uniquement

Ouvrez votre navigateur, trouvez et téléchargez une bonne application d’exploration de racine Ouvrez l’application et copiez l’APK Ouvrez Système> App et assurez-vous que les autorisations sont activées pour l’ap Fermer les paramètres et HappyMod devrait fonctionner maintenant

Méthode 4: Effacer l’espace et définir le chemin

La principale raison pour laquelle les applications ne s’installent pas est le manque d’espace, ou vous essayez de l’installer au mauvais endroit. Tout d’abord, libérez de l’espace sur votre appareil en supprimant tout ce dont vous n’avez pas besoin et en déplaçant les fichiers multimédias vers un stockage externe. Si vous essayez de l’installer sur votre carte SD, assurez-vous qu’elle est correctement montée. Dans la mesure du possible, évitez de le faire car le programme d’installation du package ne peut pas toujours lire le fichier APK sur une carte.

HappyMod vaut la peine d’être essayé et pourrait devenir votre app store de choix. Essayez-le dès aujourd’hui, c’est gratuit, et faites savoir aux développeurs ce que vous en pensez.