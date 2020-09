Près de 10 ans après sa sortie sur le marché, Nintendo vient d’annoncer la mort de la 3DS sur son site web.

Nintendo a décidé d’arrêter la production de tous les modèles de 3DS, selon son site Web japonais. Les pages pour les New 3DS LL, New 2DS LL et 2DS sont toujours en ligne, mais chaque produit indique «hors production» sous son nom, et un message sur la page principale indique que la série entière est terminée. On ne sait pas quand le changement a été effectué; plusieurs utilisateurs japonais de Twitter l’ont remarqué hier après-midi.

Le site américain de Nintendo, quant à lui, semble avoir effacé toute mention de la 3DS au cours des dernières heures. La page d’accueil ne comporte pas du tout la console portable, sauf un lien d’assistance tout en bas, sous un lien similaire pour la Wii U définitivement morte.

La 3DS a été annoncée en 2010 et sortie l’année suivante. Elle a connu un lancement difficile, avec de faibles ventes, mais a commencé à prendre de l’ampleur après une baisse de prix spectaculaire quelques mois seulement après sa sortie. En guise d’excuses aux premiers utilisateurs, Nintendo a mis à disposition gratuitement 20 jeux NES et Game Boy Advance.

Le 3DS a reçu plusieurs révisions tout au long de sa vie: la plus imposante 3DS XL, la New 3DS améliorée, la 2DS à prix réduit et enfin l’élégante 2DS XL. Au total, Nintendo a expédié plus de 75 millions de consoles 3DS dans le monde, soit moins de la moitié de son prédécesseur, la DS phénoménalement populaire. Mais dans l’ensemble, la console peut être considérée comme un succès et a aidé la société à traverser les années difficiles de la Wii U avec plus de 384 millions de jeux vendus.

L’accent de Nintendo est désormais entièrement mis sur la Switch, bien sûr, la nature hybride de la console supprimant le besoin d’un système portable dédié. La société a expédié plus de 61 millions de consoles Switch à la fin du mois de juin, un chiffre qui devrait dépasser la 3DS à l’approche des fêtes de fin d’année.