FarmVille ferme ses portes sur Facebook après 11 ans

Plus d’une décennie après son lancement en 2009, le célèbre jeu Farmville disponible sur Facebook va fermer ses portes.

Le développeur Zynga a annoncé lundi que le jeu FarmVille pour Facebook allait fermer ses portes à la fin de l’année, conséquence directe de la décision d’Adobe de ne plus prendre en charge la plateforme logicielle multimédia Flash.

Si vous vous souvenez bien, Adobe a promis il y a quelques années de supprimer le support de la plateforme logicielle Flash assiégée à la fin de 2020 au profit de normes plus ouvertes comme le HTML5. En conséquence, Facebook cessera de prendre en charge les jeux Flash après le 31 décembre 2020.

FarmVille a été lancé sur Facebook en 2009 et est rapidement devenu le plus gros jeu de la plateforme. En mars 2010, le titre comptait près de 84 millions de joueurs actifs par mois, mais sa durabilité fut de courte durée. À peine deux ans plus tard, le jeu était tombé à la septième place et début 2016, il était hors du top 100.

Zynga a déclaré qu’il continuerait à proposer des achats intégrés jusqu’au 17 novembre. À partir de ce moment, le système de paiement ne fonctionnera plus. Cependant, le jeu sera toujours jouable jusqu’à ce qu’il soit définitivement mis au pâturage le 31 décembre 2020. Tous les crédits stockés dans le compte d’un utilisateur doivent être utilisés avant cette date, nous dit-on.

Dans l’intervalle, Zynga a déclaré qu’il travaillait sur des activités dans le jeu «conçues pour rendre votre temps restant avec FarmVille encore plus agréable».

Plusieurs autres versions du simulateur d’agriculture restent disponibles sur d’autres plates-formes, y compris les mobiles, de sorte que les moyens ne manquent pas pour les joueurs d’obtenir leur correctif FarmVille après la nouvelle année.