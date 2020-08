Streamonsports : regarder des chaines de sport gratuitement en stream

Si vous êtes à la recherche de flux en direct pour suivre vos sports préférés, le site Streamonsports peut être la solution.

Nous l’avons vu il y a quelques jours, il existe de nombreux sites et services de streaming sportif qui permettent de visionner en direct vos sports et équipes préférés, peut importe votre lieu de résidence, le tout, gratuitement. Si l’IPTV n’est pas une option pour vous, de nombreux sites de streaming sportif proposent aux passionnés et amateurs de sport du monde entier de regarder du sport en ligne gratuitement ou via un abonnement.

Dans cet article, nous parlerons uniquement de la référence en France, Streamonsports, mais sachez qu’il existe de nombreux autres sites étrangers de qualité. Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons un article qui liste les meilleurs sites de streaming sportifs gratuits.

Streamonsports : Regarder du Sport Gratuitement en Ligne

Le site Streamonsports permet de streamer différents événements sportifs tel que le foot, NBA, la Formule 1, le Rugby (dont les célèbres affiches OM-PSG, ASSE-OL, OL-OM,…). La plateforme gratuite propose donc la diffusion en intégralité des matchs de football de Ligue 1, Ligue 2, Premier league, Liga, serie A, Ligue des champions Il intègre les chaines populaires de football comme RMC Sports, Canal+ sport, BeIn Sport, Téléfoot et pleines d’autres.

Contrairement aux abonnements de chaînes télévisées où vous n’avez accès qu’aux chaines payées, sur Streamonsports, vous pouvez visualiser les matchs de toutes les compétitions sur quasi toutes les chaines. Chaque jour, les administrateurs du site actualise le site avec les événements sportifs à suivre.

Tous les matchs qui peuvent être regardés sont listés sur la page d’accueil. Il suffit alors de trouver le match que vous souhaitez regarder et cliquez dessus ou sur le bouton Direct.

Une fois de plus, nous sommes dans l’obligation de vous avertir que suivre les matchs grâce à ce type de service ne vous met pas dans la légalité. En effet, les administrateurs du site ne disposent pas des droits de diffusion des chaines TV.