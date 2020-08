Russell Kirsch, l’homme qui a inventé le pixel, est mort à l’âge de 91 ans

Russell Kirsch, l’informaticien qui a inventé le pixel en 1957, est mort à l’âge de 91 ans.

Russell Kirsch est né en 1929 et, après avoir obtenu son diplôme de la Bronx High School of Science, a déménagé à Harvard et au MIT pour poursuivre ses études. Kirsch se lancera alors dans une carrière d’informaticien dans les années 1950 à la National Institute of Science and Technology, connu à l’époque sous le nom de National Bureau of Standarts.

C’est là que Kirsch a aidé à développer le premier ordinateur programmable au monde, SEAC (Standards Eastern Automatic Computer). C’était l’époque où les ordinateurs étaient construits avec des centaines de tubes à vide, pesaient très lourd et occupaient la surface au sol de pièces entières. SEAC a été le premier ordinateur utilisé pour la programmation linéaire, la météorologie et, grâce à Kirsch, l’imagerie numérique.

C’est avec SEAC que Kirsch et son équipe ont commencé à explorer comment un ordinateur peut être utilisé pour traiter et reproduire numériquement des images. Cependant, la portée d’une telle application ne serait pas seulement limitée aux images, comme Kirsch et son équipe l’ont souligné dans un article technique intitulé « Experiments in Processing Pictorial Information with a Digital Computer » publié en 1957 qui théorise ce qui pourrait être possible avec l’imagerie numérique.





« Ces informations illustrées peuvent aller de formes hautement stylisées telles que des caractères imprimés, des diagrammes, des dessins schématiques, des emblèmes et des dessins en passant par des formes moins stylisées dans des dessins animés et des caractères manuscrits à des formes aussi très amorphes que des photographies d’objets réels, par exemple des personnes, des vues aériennes, et des images microscopiques et télescopiques », rapporte l’article.

Parallèlement à l’ordinateur SEAC, Kirsch et son équipe ont construit un scanner d’entrée capable de détecter les images et de les stocker dans la mémoire de l’ordinateur. Le scanner d’entrée était un scanner à tambour rotatif construit par Kirsch, le tout premier scanner d’images à être utilisé avec un ordinateur.

Dans une sorte de simplification excessive, le scanner à tambour numérisait et numérisait l’image alors qu’il tournait sur le tambour, puis alimentait ces informations dans la mémoire de SEAC – l’ensemble du processus a pris 25 secondes ou moins. Ces informations ont ensuite été transmises à un affichage CRT (tube cathodique) de l’oscilloscope. Le résultat a été la première image numérique jamais créée: une photocopie numérique du fils bébé de Kirsch qui est sortie à 176 x 176 pixels. Par la suite, cela a marqué la naissance de ce que nous appelons maintenant le pixel.



La première image numérique de l’histoire

Russell Kirsch passera les prochaines décennies au National Bureau of Standarts avant de prendre sa retraite. Des décennies après la création du pixel, Kirsch a réfléchi à l’idée du pixel carré, en disant: « J’ai commencé avec une mauvaise idée, et cette mauvaise idée a survécu. »

Malgré ses propres scrupules à propos du pixel, le travail de pionnier de Kirsch a essentiellement donné un viseur d’ordinateur, et il a servi de précurseur à la photographie numérique, à la numérisation de codes à barres, à l’imagerie par satellite, et bien plus encore.

Kirsch est décédé à l’âge de 91 ans à son domicile de Portland, Oregon, le 11 août. Russell Kirsch laisse dans le deuil sa femme, Joan, et quatre enfants: Walden, Peter, Lindsey et Kara.