Les Mac sont désormais couverts par le programme de centre de réparation indépendant d’Apple

Apple a annoncé avoir étendu son programme à destination des réparateurs indépendants afin de prendre en compte les Mac.

Apple étend un programme qui accorde aux ateliers de réparation indépendants l’accès aux mêmes pièces d’origine et à la formation que les centres de service Apple agréés ont à leur disposition. Pour la première fois, les centres de réparation tiers peuvent désormais travailler sur des Mac avec la bénédiction d’Apple.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Apple a lancé son initiative de réparation indépendante l’été dernier. De manière critique, le programme ne couvrait que les problèmes affectant les iPhone hors garantie.

Jeff Williams, directeur de l’exploitation d’Apple, a déclaré à Reuters que lorsqu’un appareil doit être réparé, ils veulent que les gens aient accès à une solution sûre et fiable. «Cette dernière extension s’ajoute aux milliers de centres de réparation que nous avons ajoutés au cours de l’année écoulée», a déclaré Williams, ajoutant: «Nous sommes impatients de proposer cette expérience de réparation pratique et fiable à nos utilisateurs Mac.»

Apple a eu une relation controversée avec ceux qui plaident pour le droit de réparer leurs appareils. Cela a commencé à changer avec les nouvelles politiques introduites il y a un an et s’est révélé très prometteur depuis.

Le mois dernier, par exemple, Apple a introduit le programme dans plus d’endroits aux États-Unis et s’est étendu à l’échelle internationale au Canada et en Europe. Maintenant que les Mac se joignent à la mêlée, les réparations tierces des produits Apple sont plus accessibles que jamais.

Apple n’a pas mis à jour la documentation de son programme de fournisseur de réparation indépendant sur son site Web au moment de la rédaction de cet article, mais le changement devrait avoir lieu très prochainement.