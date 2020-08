Les anciens tubes de lave sur la Lune et Mars pourraient servir de bases humaines

Les futurs astronautes pourraient un jour utiliser les structures naturelles déjà en place sur la Lune et sur Mars comme base pour les colonies humaines.

Dans le futur, les astronautes pourraient un jour utiliser les structures naturelles déjà en place sur la Lune et sur Mars pour créer les colonies humaines. Ne pas avoir à construire de bases aériennes permettrait d’économiser des sommes considérables et pourrait accélérer la colonisation de ces corps de plusieurs années.

Des chercheurs de l’Université de Bologne, en collaboration avec ceux de l’Université de Padoue, ont comparé des tubes de lave ici sur Terre avec leurs homologues sur la Lune et sur Mars. Les structures en forme de grotte, également appelées pyroducs, sont un conduit naturel créé par l’écoulement de lave d’un volcan.

Sur la base de ce que nous avons pu observer grâce à l’imagerie satellitaire et aux sondes interplanétaires (nous ne disposons pas encore d’informations directes), les chercheurs pensent que ces canaux pourraient être des candidats idéaux pour des bases souterraines.

Pour commencer, ils sont énormes. On pense que certaines trompes martiennes sont 100 fois plus larges que celles de la Terre, qui ont généralement un diamètre compriss entre 10 à 30 mètres. Les exemples sur la Lune, quant à eux, pourraient être jusqu’à 1000 fois plus larges que ceux de la Terre, certains s’étendant jusqu’à 40 km de longueur.

De plus, les tubes pourraient protéger les habitants du rayonnement cosmique et solaire, aider à réguler les variations de température entre le jour et la nuit, et même protéger les gens des impacts de micrométéorites qui sont courants sur ces corps.

L’ESA cherche à développer des technologies pour explorer ces cavités lunaires. L’agence spatiale européenne songe à un système capable de se poser sur la Lune afin d’étudier les tubes. En 2019, elle a lancé une campagne d’idées auprès des universités et des industries spatiales.