Google va rester le moteur de recherche par défaut dans Firefox

Mozilla étend son partenariat avec la firme de Mountain View pour garder Google comme moteur de recherche par défaut dans Firefox.

Mozilla a prolongé un partenariat avec Google qui garantira que ce dernier restera le moteur de recherche par défaut de Firefox dans certaines régions du monde, y compris la France. L’accord, sans doute plus important pour Mozilla que Google, fournira des revenus garantis pour aider à maintenir à flots la fondation pendant au moins quelques années. L’apport financier de Google est estimé à une somme comprise entre 400 et 450 millions de dollars par an. Cependant, si cela concerne la majorité des pays dans le monde, des accords particuliers existent dans certains pays, notamment en Chine (avec Baidu) ou en Russie (avec Yandex).

Quelques heures après que Mozilla Corporation a annoncé son intention de licencier environ 250 employés plus tôt cette semaine, une source a déclaré à The Register que le développeur de navigateurs avait signé un accord de trois ans avec la société basée à Mountain View. Un porte-parole de Mozilla a confirmé à la publication qu’elle avait récemment prolongé le partenariat, mais n’a fourni aucun détail concernant la durée ou la valeur.

Une autre source a déclaré à The Register que Mozilla collectera probablement entre 400 et 450 millions de dollars chaque année d’ici 2023 à la suite de l’accord, des chiffres qui seraient basés sur des discussions internes tenues plus tôt cette année.

Le PDG de Mozilla Corporation, Mitchell Baker, en annonçant les suppressions d’emplois plus tôt cette semaine, a déclaré que la société avait déjà prévu de nombreux changements pour 2020, mais a noté que la pandémie actuelle de Covid-19 avait forcé à repenser et conduit directement à la réduction des effectifs.

Baker a donné un aperçu positif des licenciements, ajoutant qu’un Mozilla avec moins d’effectifs derrière le navigateur permettrait d’avancer plus rapidement et de mieux collaborer avec des alliés en dehors de l’organisation.