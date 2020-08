Google utilisera les smartphones Android comme dispositifs de détection des tremblements de terre

Google vient d’annoncer que les smartphones Android du monde entier allaient être utilisés pour créer un réseau de détection des séismes.

Lors d’une catastrophe naturelle, quelques secondes peuvent littéralement faire la différence entre la vie et la mort. C’est pourquoi Google a annoncé son intention de transformer les appareils Android en mini-sismomètres qui peuvent être utilisés pour envoyer un avertissement à d’autres appareils de la région lorsque des secousses ont été détectées.

Les smartphones modernes incluent un large éventail de capteurs, dont l’un est un accéléromètre pour détecter les mouvements. C’est ce capteur sur lequel Google s’appuie comme l’épine dorsale du système d’alertes sismiques Android. Voici comment cela fonctionnera.

Lorsque l’accéléromètre d’un smartphone Android détecte un mouvement correspondant à un tremblement de terre, un signal est envoyé au serveur de détection de tremblement de terre de Google avec des informations de localisation. Si de nombreux téléphones envoient un signal simultanément, le système pourrait interpréter cela comme une activité sismique valide et, une fois pleinement mis en œuvre, émettre un avertissement aux utilisateurs des zones touchées et environnantes.

L’idée est de donner à ceux qui sont plus éloignés de l’épicentre le temps de se protéger avant que les vagues ne les atteignent.

La vision ultime de Google pour son système d’alerte aux tremblements de terre basé sur Android est encore assez loin.

À partir d’aujourd’hui, les personnes intéressées du monde entier peuvent adhérer au système d’alertes sismiques Android et utiliser leurs téléphones comme mini-sismomètres pour envoyer des données à Google. «Pour commencer, nous utiliserons cette technologie pour partager une vue rapide et précise de la zone touchée dans la recherche Google», a déclaré Marc Stogaitis, ingénieur logiciel chez Google.

«Lorsque vous recherchez« tremblement de terre »ou« tremblement de terre près de moi », vous trouverez des résultats pertinents pour votre région, ainsi que des ressources utiles sur ce qu’il faut faire après un tremblement de terre», a ajouté Stogaitis.

Il convient également de noter que, selon The Verge, le mécanisme de détection Android ne fonctionnera que sur les appareils qui sont branchés et non utilisés, ce qui limite considérablement son efficacité. Il serait déployé via les services mobiles de Google, ce qui signifie qu’il ne fonctionnera pas dans des régions comme la Chine qui n’utilisent pas les services de Google.