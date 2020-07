Une fonctionnalité expérimentale de Chrome pourrait améliorer l’autonomie de la batterie de votre PC jusqu’à 28%

Afin de limiter la consommation de Chrome, Google teste une nouvelle fonction qui pourrait bientôt permettre de réduire la consommation de 28%.

La prochaine itération du navigateur Chrome pourrait être meilleure pour gérer les onglets d’arrière-plan, augmentant ainsi l’autonomie de la batterie de votre ordinateur. Le Windows Club note que Chrome 86 a une fonctionnalité expérimentale qui réduira la consommation d’énergie en limitant la fréquence à laquelle les processus inactifs peuvent effectuer des réveils Javascript.

Actuellement, les réveils sont effectués à moins de cinq secondes d’intervalle pour chaque onglet ouvert. Certaines de ces fonctions ne sont tout simplement pas nécessaires lorsque l’utilisateur ne consulte pas activement la page Web. Des processus tels que la vérification de la position du défilement, l’interaction des annonces ou la création de rapports sur les journaux n’ont pas besoin de se produire si l’onglet n’est pas actif. Ainsi, Chrome 86 réduira les minuteries Javascript à une minute dans les onglets inactifs.

Google a récemment testé un alpha avec la fonction activée. L’expérience avait 36 onglets d’arrière-plan ouverts à des pages aléatoires et un actif ouvert sur « about:blank ». En exécutant l’état du navigateur deux fois, une fois avec la minuterie activée et une fois éteinte, Google a constaté que l’autonomie de l’ordinateur portable durait environ 2 heures (28%) de plus.

À titre de comparaison, Google a exécuté l’expérience dans Safari, qui utilise une technique de limitation similaire. Le navigateur d’Apple s’est révélé un peu plus économe en énergie, alimentant l’ordinateur portable pendant 9,3 heures. Certes, 37 onglets est un cas d’utilisation extrême, mais toujours dans le domaine des utilisateurs d’onglets les plus prolifiques.

Dans une expérience similaire, Google a exécuté une vidéo YouTube dans l’onglet actif et désactivé les modes « Energy Saver » et « Ajuster automatiquement la luminosité ». Il a constaté que l’autonomie a duré environ 4,7 heures avec désactivation contre 5,3 heures avec elle activée, mais ce n’était qu’un gain de 36 minutes par rapport au fait d’avoir l’onglet actif « about:blank ».

Bien sûr, l’autonomie va varier. Ceux qui n’utilisent que quelques onglets à un moment donné ne verront pas beaucoup de différence. Cependant, les utilisateurs qui ont tendance à ouvrir 10 sites ou plus devraient voir une certaine amélioration.

Outre les gains d’efficacité énergétique, il est agréable de voir Google rationaliser enfin le fonctionnement des processus inactifs de Chrome. L’élimination des vérifications en arrière-plan inutiles est une évidence qui tarde à venir. Cependant, rien ne garantit que la fonctionnalité sera prête à temps pour Chrome 86, ou via une version ultérieure. Si c’est le cas, elle devrait être ajoutée dans toutes les versions de Chrome.