Un exemplaire neuf de Super Mario Bros a été vendu 114 000 dollars aux enchères

Une copie scellée rare de Super Mario Bros a été vendue pour un montant record de 114 000 dollars aux enchères.

Super Mario Bros a été créé par le légendaire créateur et producteur japonais Shigeru Miyamoto et sorti sur la console NES d’origine en 1985. Il est souvent considéré comme l’un des meilleurs jeux vidéo jamais créés et est même crédité d’avoir aidé à relancer l’industrie du jeu vidéo après un crash dans le début des années 80 qui aurait pu enterrer le secteur pour de bon. Le titre détient le record du jeu NES le plus vendu à plus de 40 millions d’exemplaires vendus.

Une copie extrêmement rare et certifiée de Super Mario Bros pour la Nintendo Entertainment System vient de battre un nouveau record pour un jeu vidéo vendu aux enchères publiques.

La copie du jeu en question porte une note Wata de 9,4 avec une cote A + pour le scellé. Notamment, cette copie particulière est très convoitée car elle comporte une languette en carton intégrée à l’arrière de la boîte. Nintendo a utilisé ces languettes d’accrochage sur les premières versions du marché test américain des jeux Black Box. Finalement, Nintendo a commencé à utiliser du film rétractable pour sceller les jeux, mais n’a pas immédiatement changé la design de la boîte pour éliminer progressivement la languette d’accrochage.

Parmi les quatre sous-variantes de boîtes à languettes en carton scellées en plastique, celle-ci est de type «Code 3», qui a eu une production de quelques mois seulement.

Tout cela s’est ajouté à une vente aux enchères record qui s’est terminée avec le jeu changeant de mains pour un record de 114 000 $. Selon Heritage Auctions, c’est à ce jour la somme la plus élevée dépensée pour un seul jeu vidéo (qui sait quel genre de transactions ont eu lieu à huis clos chez des collectionneurs privés).

Une copie similaire de SMB a rapporté un peu plus de 100000 $ début 2019, mais avec quelques différences.