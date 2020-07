Première bande-annonce de Far Cry 6, avec Giancarlo Esposito

Ubisoft a lancé la première bande-annonce de Far Cry 6 dans le cadre de sa conférence numérique Ubisoft Forward.

Ubisoft a dévoilé la première bande-annonce de Far Cry 6 dans le cadre de sa conférence numérique Ubisoft Forward, qui s’est déroulée hier. La bande-annonce cinématographique n’avait aucun gameplay, mais montrait une ville en révolte sous le régime d’Antón Castillo, qui est joué par Giancarlo Esposito, peut-être mieux connu sous le nom de Gus Fring dans les séries TV Breaking Bad et Better Call Saul.

L’histoire du jeu se situe dans une période de grande agitation politique au sein de l’île paradisiaque Yara. En tant que pays « figé dans le temps » en raison des sanctions économiques et de l’isolationnisme, la population commence à s’élever contre le régime oppressif de Castillo qui a pour ambition de reconstruire le pays à son ancienne gloire. le joueur incarne Dani Rojas, un Yaran natif qui est pris dans le soulèvement pour renverser Castillo et libérer Yara de son contrôle. En faisant équipe avec une faction de guérilla, le protagoniste explorera les zones urbaines et rurales de l’île, affrontant l’armée de Castillo et se livrant aux bouffonneries du monde ouvert que vous attendez d’un jeu Far Cry.

Ubisoft dit que les joueurs auront de nombreuses armes à leur disposition et un système d’accompagnement qui permettra de recruter de nombreux alliés pour combattre à leurs côtés, comme dans Far Cry 5. (Selon Ubisoft, dans Far Cry 6, l’un de ces alliés peut être un «teckel sur roulettes le plus mignon de la terre» nommé Chorizo.)

Far Cry 6 devrait être lancé le 18 février 2021 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC et le service de jeu en cloud Stadia de Google. Il s’agit du dernier volet de la série depuis Far Cry: New Dawn en 2019, une suite post-apocalyptique de Far Cry 5 en 2018.