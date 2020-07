Sony investit 250 millions de dollars dans Epic Games

Sony a décidé d’investir dans la société Epic Games, avec une participation mineure à hauteur de 250 millions de dollars.

Sony a fait un investissement de 250 millions de dollars dans Epic Games, ont annoncé jeudi les deux sociétés. L’accord signifie que Sony obtient une participation de 1,4% dans le studio de développement de jeux et l’éditeur et donne à Epic une évaluation de 17,86 milliards de dollars.

L’investissement permet aux deux sociétés «d’élargir leur collaboration à travers le portefeuille leader des actifs et de la technologie de divertissement de Sony, et la plateforme de divertissement social et l’écosystème numérique d’Epic pour créer des expériences uniques pour les consommateurs et les créateurs», selon un communiqué de presse.

Il y a aussi une ligne dans le communiqué de presse qui suggère que Sony et Epic pourraient vouloir créer plus d’expériences multimédias virtuelles de type Fortnite, comme la très populaire tournée de concerts Travis Scott dans le jeu: «nous partageons une vision d’expériences sociales 3D en temps réel menant à une convergence des jeux, du cinéma et de la musique », peut on lire dans le discours du PDG d’Epic et fondateur Tim Sweeney. Par exemple, Sony a des filiales comme Sony Pictures et Sony Music qu’elle voudra peut-être rapprocher des jeux de sa division PlayStation en utilisant le savoir-faire d’Epic.

L’accord ne signifie pas que les titres Epic seront désormais exclusifs aux consoles Sony, le studio pourra toujours publier des jeux sur d’autres plateformes, a confirmé Epic Games.

Sony et Epic travaillent en étroite collaboration depuis des années, et Sweeney a qualifié la prochaine console PlayStation 5 de Sony de «périphérique remarquablement équilibré» et a fait l’éloge de son nouveau disque SSD. Epic a utilisé une superbe démo PlayStation 5 pour montrer les capacités de la prochaine version de son moteur de jeu, Unreal Engine 5, en mai. À l’époque, Sweeney a également déclaré qu’Epic avait travaillé en étroite collaboration avec Sony sur le développement de l’architecture de stockage de sa console de nouvelle génération, en déclarant: « Nous travaillons en étroite collaboration avec Sony depuis assez longtemps sur le stockage. »