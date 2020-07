Soleil : les images les plus proches jamais prises révèlent une découverte inattendue

Les images les plus proches jamais prises du Soleil par le Solar Orbiter de l’ESA révèlent une découverte inattendue.

Le Solar Orbiter, un satellite d’observation du soleil financé conjointement par l’Agence spatiale européenne (ESA) et la NASA pour étudier plus en détail notre étoile la plus proche, a renvoyé son premier lot de données.

Après plusieurs retards, le Solar Orbiter a finalement été lancé en février 2020 sur une fusée Atlas V 411. Après des mois de voyage, l’engin spatial a récemment terminé sa première passe rapprochée du Soleil et a pris des photos époustouflantes de ce dernier.

Daniel Müller, scientifique du projet Solar Orbiter de l’ESA, a déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à de si bons résultats si tôt. Holly Gilbert, scientifique du projet de la NASA pour la mission au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland, a déclaré: «Ces images étonnantes aideront les scientifiques à reconstituer les couches atmosphériques du Soleil, ce qui est important pour comprendre comment il conduit la météo spatiale près de la Terre et dans tout le système solaire. «

La mission a été menacée par la pandémie de Covid-19 en cours, car elle a forcé tout le personnel, sauf le plus essentiel, à travailler à domicile. C’était «la première fois que nous faisions cela», a déclaré Russell Howard, chercheur principal pour l’un des imageurs de Solar Orbiter. Néanmoins, l’équipe a persévéré.

Pour son premier rendez-vous, le Solar Orbiter a volé à moins de 48 millions de kilomètres du Soleil et a allumé les 10 instruments de bord pour collecter des données. L’Imageur Ultraviolet Extrême de l’engin (EUI) a identifié la présence de ce que David Berghmans, un astrophysicien de l’Observatoire Royal de Belgique à Bruxelles, a appelé «feux de camp».

« Les feux de camp dont nous parlons ici sont les petits neveux des éruptions solaires, au moins un million, peut-être un milliard de fois plus petits », a déclaré Berghmans. « Quand on regarde les nouvelles images EUI haute résolution, elles sont littéralement partout où nous regardons. »

La NASA note que si d’autres sondes patiales ont volé plus près du Soleil, aucun n’était équipé d’imageurs orientés vers le soleil.