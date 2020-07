Plusieurs FAI ont décidé de bloquer DuckDuckGo en Inde

Quelques jours seulement après que l’Inde a interdit 59 applications chinoises, plusieurs FAI ont décidé de bloquer DuckDuckGo dans le pays.

Le premier moteur de recherche axé sur la confidentialité, DuckDuckGo, semble avoir cessé de fonctionner pour les utilisateurs d’Airtel, Reliance Jio et Vodafone Idea en Inde depuis jeudi minuit. Il semblerait que le moteur de recherche fonctionne bien pour les utilisateurs d’Excitel Broadband. Jusqu’à présent, On ne sait pas si le gouvernement indien a bloqué le moteur de recherche américain, après avoir interdit 59 applications mobiles chinoises plus tôt cette semaine.

La société a reconnu le problème et a déclaré qu’elle planchait sur le problème. « À nos utilisateurs en Inde: nous avons reçu de nombreux rapports indiquant que notre moteur de recherche est inaccessible dans une grande partie de l’Inde en ce moment et nous avons confirmé que cela n’est pas de notre faute. Nous discutons activement avec les fournisseurs d’accès Internet pour rétablir l’accès dès que possible. Merci de votre patience « , a déclaré la société dans un communiqué via Twitter.

Elle a également recommandé aux utilisateurs d’essayer de modifier les paramètres DNS de leurs appareils pour accéder au moteur de recherche. « En attendant, il semble que le passage à un fournisseur DNS tiers ait résolu le problème, par exemple le plus privé 1.1.1.1 « , a déclaré la société dans un autre message.

1.1.1.1 est un système de noms de domaine public (DNS) appartenant à Cloudflare, une société américaine d’infrastructure Web et de sécurité. Un DNS traduit des noms de domaine sur Internet en adresses IP afin que les navigateurs et les ordinateurs puissent comprendre où diriger l’utilisateur.

DuckDuckGo est un moteur de recherche généralement préféré par les utilisateurs axés sur la confidentialité. Il s’agit du moteur de recherche par défaut du navigateur Web anonyme, Tor. Bien que la base d’utilisateurs totale de la société en Inde soit inconnue, il y a des développeurs dans le pays qui font partie de la communauté DuckDuckGo.