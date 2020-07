Microsoft Flight Simulator sera lancé le 18 août sur PC

Microsoft Flight Simulator sera lancé le 18 août pour PC et sera disponible en trois éditions.

Microsoft Flight Simulator sera lancé le 18 août pour PC. Microsoft a organisé des tests alpha privés du nouveau jeu au cours des derniers mois, et il est prêt à être précommandé et préinstallé aujourd’hui. Microsoft Flight Simulator est le dernier opus de la série de simulation de vol qui existe depuis les années 80. Il fait suite à la sortie de Microsoft Flight Simulator X: Steam Edition en 2014.

«Nous avons été ravis et touchés par le soutien et le dévouement qui ont alimenté la communauté Flight Sim au cours des 38 dernières années», a déclaré Jorg Neumann, responsable de Microsoft Flight Simulator. «Depuis le lancement du tout premier Microsoft Flight Simulator en 1982, nous savions que le moment était enfin venu de développer la nouvelle génération de Microsoft Flight Simulator.»

Le dernier jeu comprend un nouveau moteur de jour et de nuit qui permet aux joueurs de voler à tout moment de la journée ainsi qu’un nouveau système de liste de contrôle qui évolue pour les débutants ou les joueurs professionnels avec des instructions et des listes de contrôle avant le décollage. Microsoft Flight Simulator inclut également la météo en temps réel, le trafic en direct et les animaux dans son monde vivant.

Microsoft lance trois versions différentes de Microsoft Flight Simulator, avec l’édition standard au prix de 69,99 € avec 20 avions et 30 aéroports. L’édition de luxe coûtera 89,99 € et comprend cinq avions supplémentaires et cinq aéroports supplémentaires. L’édition deluxe premium comprend 10 avions supplémentaires au total et 10 aéroports supplémentaires et coûte 119,99 €.

Des aéroports comme San Francisco ou l’aéroport de Londres Heathrow sont verrouillés derrière l’édition premium, tandis que l’aéroport O’Hare de Chicago et Amsterdam Schiphol sont disponibles dans la version de luxe. Microsoft Flight Simulator sera également lancé gratuitement dans le cadre du Xbox Game Pass pour PC.