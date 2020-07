Le premier appel en visioconférence au monde a eu lieu il y a 50 ans, le 30 juin 1970 pour être précis.

Pour beaucoup, leur première expérience avec les appels vidéo a probablement eu lieu sur un ordinateur utilisant une webcam, soit intégrée à un ordinateur portable, soit une unité autonome connectée à un ordinateur de bureau. Même encore, les appels vidéo n’étaient pas considérés comme courants jusqu’à ce qu’ils commencent à se démocratiser sur les smartphones. L’iPhone 4, qui a été lancé mi-2010, est l’un des premiers exemples de déploiement réussi à grande échelle.

Il y a 50 ans, le 30 juin 1970 pour être précis, le premier appel de vidéoconférence commerciale a eu lieu. Un demi-siècle plus tard, les appels vidéo via les smartphones sont utilisés quotidiennement par des millions de personnes.

Le 30 juin 1970, le PDG d’Alcoa, John Harper, et le maire de Pittsburgh, Peter Flaherty, ont participé à la première vidéoconférence commerciale utilisant le nouveau Picturephone Mod II d’AT&T. Un jour plus tard, le service par abonnement a été officiellement lancé dans huit entreprises de la région de Pittsburgh. La ville de New York devait être l’autre ville de lancement, mais les lacunes du réseau ont obligé la ville à se retirer, laissant Pittsburgh comme seule ville de lancement.

Comme vous pouvez l’imaginer, l’exploitation d’un service de visioconférence en 1970 n’était pas bon marché. En plus du coût d’installation de 150 $, les clients ont été facturés 160 $ par mois (environ 1057 $ en dollars de 2020) pour 30 minutes d’appels vidéo. Tout ce qui dépasse la demi-heure allouée serait facturé 0,25 $ la minute (environ 1,60 $ aujourd’hui).

Ce n’était pas le premier appel vidéo au monde, rappelez-vous, cela s’est produit dans les années 1920 via des cabines téléphoniques publiques qui pouvaient être réservées.

Sans surprise, le Picturephone Mod II n’a pas connu un succès retentissant en raison de son coût élevé et de sa faible adoption.

Les systèmes d’appels vidéo ont évolué lentement au cours des prochaines décennies et n’ont pas vraiment gagné en popularité avant les 15 à 20 dernières années.

De nos jours, pratiquement tous les smartphones sont équipés d’une caméra frontale pour les appels vidéo, via les réseaux Wi-Fi ou cellulaires.