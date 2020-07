Discord veut se détacher du gaming pour plaire à davantage d’utilisateurs

Discord a annoncé apportait un certain nombre de changements pour étendre son service au-delà de la communauté des joueurs.

Lorsque Discord a été lancé en mai 2015, le service a été présenté comme une application de communication pour les joueurs. Ces dernières années, cependant, de nombreuses personnes ont commencé à utiliser l’application pour discuter d’autres choses que les jeux vidéo. Aujourd’hui, la société s’oriente vers un plus large éventail d’utilisateurs.

Dans un billet de blog, les cofondateurs Jason Citron et Stanislav Vishnevskiy ont déclaré qu’ils avaient rationalisé la nouvelle expérience utilisateur intégrée et ajouté des modèles de serveur supplémentaires pour aider les nouveaux arrivants à démarrer. Ils ont également augmenté la capacité vidéo et audio de 200% et éliminé des centaines de bugs dans le cadre de leur investissement continu dans les performances et la fiabilité.

Alors que Discord n’est pas en train de changer de marque au sens traditionnel (en changeant son nom), la société lance un nouveau site Web et introduit un nouveau slogan: « Your place to talk ».

En plus de ce changement de cap, Discord a obtenu un nouveau financement de 100 millions de dollars. Cela devrait permettre à l’entreprise de développer davantage de nouveaux outils pour ses utilisateurs.

« Au fil du temps, beaucoup d’entre vous ont réalisé, et se sont exprimés, que vous vouliez simplement un endroit conçu pour traîner et parler dans le confort de vos propres communautés et de vos amis. Vous vouliez un endroit où vous pourriez avoir de véritables conversations et passer du temps de qualité avec les gens, que ce soit pour rattraper le temps perdu, apprendre quelque chose ou partager des idées », ont déclaré Jason Citron et Stanislav Vishnevskiy.

L’utilisation de Discord et des plateformes de discussion/collaboration concurrentes a explosé ces derniers mois, les commandes d’abris sur place résultant de la pandémie de Covid-19 en cours obligeant des millions de personnes à travailler à distance sur Internet.

En conséquence, Discord compte actuellement plus de 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels qui accumulent collectivement environ quatre milliards de minutes de conversations par jour sur 6,7 millions de serveurs actifs. Sur une échelle hebdomadaire, il représente en moyenne plus de 26 milliards de minutes de conversation sur quelque 13,5 millions de serveurs actifs.