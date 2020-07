Twitch suspend la chaîne Trump, Reddit supprime la communauté « The Donald »

Twitch suspend la chaîne officielle de Donald Trump et Reddit a banni la communauté The_Donald de sa plateforme.

Trump n’a jamais caché son aversion pour Jeff Bezos, mais cela n’a pas empêché l’équipe du président de rejoindre Twitch, propriété d’Amazon, en novembre. À la suite de la diffusion par le compte rendu du récent rassemblement de la campagne Tulsa de Trump, Twitch a décidé de suspendre la chaîne.

Il semble que Twitch ait contesté la section du discours de Trump qui mentionne «beaucoup, beaucoup, beaucoup» de cas d’un «hombre» pénétrant dans la maison d’une jeune femme la nuit. Le site de streaming a également cité la récente rediffusion de son événement de campagne 2016, dans lequel il a dit les tristement célèbres: «Ils [le Mexique] envoient des gens qui ont beaucoup de problèmes, et ils nous apportent ces problèmes. Ils apportent de la drogue. Ils apportent du crime. Ce sont des violeurs. «

Twitch n’a jamais dit combien de temps durerait la suspension du compte de Trump. «Comme tout le monde, les politiciens de Twitch doivent respecter nos conditions d’utilisation et nos directives communautaires. Nous ne faisons aucune exception pour le contenu politique ou digne d’intérêt, et prendrons des mesures sur le contenu qui nous est signalé et qui viole nos règles », a déclaré la plateforme à TechCrunch.

En plus de la suspension de Twitch, l’un des groupes de soutien Trump les plus vocaux d’Internet, r/The_Donald, est l’une des quelque 2000 communautés interdites après que Reddit ait mis à jour ses politiques sur le discours de haine.

Le subreddit, qui n’a pas été étranger à la controverse au fil des ans, comptait plus de 790 000 membres. Il n’avait aucun lien officiel avec Trump, bien qu’il ait fait un AMA (Ask Me Anything) alors qu’il était candidat à la présidentielle en 2016.

Le PDG de Reddit, Steve Huffman, écrit: «Toutes les communautés sur Reddit doivent respecter notre politique de contenu de bonne foi. Nous avons interdit r/The_Donald parce qu’il ne l’a pas fait, malgré toutes les opportunités. La communauté a toujours hébergé et voté plus de contenu enfreignant les règles que la moyenne (règle 1), nous a contrariés ainsi que d’autres communautés (règles 2 et 8), et ses modérateurs ont refusé de répondre à nos attentes les plus élémentaires. Jusqu’à présent, nous avons travaillé de bonne foi pour les aider à préserver la communauté en tant qu’espace pour ses utilisateurs, par le biais d’avertissements, de changements de modérateurs, de mise en quarantaine, etc. »

Une autre grande communauté interdite par les règles mises à jour est r / ChapoTrapHouse, une spin-off du podcast de gauche. La grande majorité des 2 000 sous-mariages étaient inactifs.

Trump a riposté après que Twitter ait signalé ses tweets récemment, il sera donc intéressant de voir si le président se prononce contre les interdictions.

Les géants des réseaux sociaux ressentent la pression alors que les entreprises suspendent la publicité pour protester contre l’inaction des plateformes contre les discours de haine. Le boycott publicitaire contre Facebook, qui a déclaré ne pas vouloir être un « arbitre de la vérité », a vu son cours de bourse baisser, effaçant 7 milliards de dollars de la richesse du PDG Mark Zuckerberg.