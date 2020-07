Google dévoile sa nouvelle enceinte connectée Nest

Google vient de dévoiler une nouvelle enceinte connectée Google Nest, qui a pour but de remplacer le premier Google Home.

Google a répondu à une fuite de son nouveau haut-parleur connecté en dévoilant officiellement l’appareil. La société affirme qu’il s’agit d’un aperçu de «ce sur quoi l’équipe Nest travaille à domicile». Il semble avoir le même tissu maillé que le Google Nest Mini, et il arbore des lumières LED cachées. Malheureusement, Google n’a pas révélé de détails techniques.

L’année dernière, Google a dévoilé son Google Home Mini de deuxième génération, rebaptisé sous la bannière Nest et désormais appelé Nest Mini. L’entreprise a fait la même chose avec la dernière version de Google Home Hub, renommée Nest Hub Max.

Des rumeurs selon lesquelles Google travaillait sur une nouvelle version de l’enceinte Google Home première du nom circulaient depuis l’arrêt de la commercialisation de celle-ci. Hier, une autorité de régulation japonaise a divulgué le nouvel appareil Nest et une liste FCC a révélé son numéro de modèle.

Le chat sorti du sac, Google a décidé de dévoiler officiellement son prochain haut-parleur Nest, y compris une photo décente et une courte vidéo de son utilisation.

La photo de Google montre le haut-parleur dans une couleur bleue, tandis qu’il est gris dans les images de classement. Il y a ce qui ressemble à une version rose en arrière-plan de la vidéo, qui montre également deux des appareils probablement couplés afin qu’ils puissent être utilisés dans une configuration stéréo. Nous savons également qu’il mesure un peu plus de 21 centimètres de hauteur.

Recently certified by the FCC, here is our first look at GXCA6, the new @Google Nest Speaker, replacing the original Google Home. 😁 pic.twitter.com/Ltp1quPFqc

— Android TV Guide (@androidtv_rumor) July 9, 2020