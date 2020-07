Facebook ferme Lasso et Hobbi, ses clones de TikTok et Pinterest

Facebook met un terme à Lasso et Hobbi, ses clones de TikTok et Pinterest, afin de se concentrer sur son format court Reels.

Facebook met fin à deux de ses applications moins connues qui étaient essentiellement des imitations de concepts plus populaires déjà sur le marché. Alors que Lasso s’est avéré beaucoup plus populaire que Hobbi, aucun n’a fait grand bruit, c’est pourquoi Facebook les a abandonnés afin de promouvoir davantage Reels, une fonctionnalité de type TikTok sur Instagram.

Fin 2018, Facebook a jeté son dévolu sur la plateforme chinoise de partage de vidéos sur les réseaux sociaux TikTok avec le lancement de Lasso. L’application, pour Android et iOS, a permis aux utilisateurs d’enregistrer des vidéos d’une durée maximale de 15 secondes, de superposer de la musique sur le dessus et de les partager avec d’autres.

Lasso a atteint des utilisateurs aux États-Unis et dans plusieurs pays d’Amérique latine, mais n’a jamais dépassé ces régions.

Une autre des applications expérimentales de Facebook, Hobbi, tire également à sa fin.

Hobbi, présenté plus tôt cette année, a été présenté comme une application de partage de photos et de vidéos pour documenter vos projets et loisirs personnels. Bien qu’elle établit des parallèles évidents avec Pinterest, Tech Crunch a déclaré à l’époque que l’application était plus conçue pour aider les amateurs à cataloguer des projets dans des collections thématiques.

« Il n’y a pas de composant de réseautage social dans l’application, si ce n’est la possibilité de créer des bobines de surbrillance vidéo que vous pourriez partager en externe avec des amis une fois vos projets terminés.

En ce sens, Hobbi ressemble plus à un éditeur et organisateur qu’à n’importe quelle sorte de nouveau réseau social. »

Lasso et Hobbi fermeront leurs portes le 10 juillet, a confirmé Facebook à CNBC. Lasso était la bien plus populaire des deux applications selon Sensor Tower, ce qui explique probablement pourquoi Facebook se concentrera plutôt sur son successeur spirituel, une fonctionnalité Instagram appelée Reels.

Lancé à la fin de l’année dernière au Brésil, Reels s’est depuis étendu à l’Allemagne et à la France avant ce qui devrait être un déploiement beaucoup plus large dans un avenir proche.