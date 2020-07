Des hackers russes essaieraient de pirater les recherches sur le vaccin contre le Covid-19

Des hackers cibleraient plusieurs organisations impliquées dans la recherche d’un vaccin contre le Covid-19.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, il existe plus de 160 vaccins anti-coronavirus différents à différents stades de développement dans le monde. Au milieu des inquiétudes croissantes concernant la disponibilité de ces vaccins, certains pays comme la Russie et la Chine utiliseraient des cyberattaques contre des institutions clés dans d’autres pays pour accéder aux données de recherche.

Les responsables des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni accusent un groupe de hackers soutenus par l’État d’une campagne en cours qui cible les universités, les agences diplomatiques et les organisations internationales de la santé.

Selon le National Cyber Security Center (NCSC) du Royaume-Uni, les attaquants semblent concentrés sur l’obtention d’informations liées au développement de vaccins contre le nouveau coronavirus. Tous les signes indiquent le tristement célèbre groupe de piratage APT29, également connu sous le nom de Cozy Bear, qui a été lié aux agences de renseignement russes.

La National Security Agency des États-Unis et le Canadian Communications Security Establishment sont d’accord avec l’évaluation du NCSC et ont confirmé que Cozy Bear tentait de voler la propriété intellectuelle en utilisant « une variété d’outils et de techniques », de la simple analyse de port et du spear-phishing au déploiement de logiciels malveillants personnalisés. connu sous le nom de WellMess pour l’extraction de données.

Le Royaume-Uni a publiquement condamné les services de renseignement russes pour ces attaques, notant que « tandis que d’autres poursuivent leurs intérêts égoïstes avec un comportement imprudent, le Royaume-Uni et ses alliés poursuivent le dur travail de trouver un vaccin et de protéger la santé mondiale ».

La Russie n’est pas le seul pays à être désapprouvé. En mai dernier, le FBI aux côtés de l’Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) du Département de la sécurité intérieure a porté des accusations similaires à l’encontre de la Chine, qui aurait financé des cellules de piratage pour espionnage des efforts de vaccination contre les coronavirus des États-Unis et de ses alliés.