Cette application Android révèle les applications qui utilisent secrètement votre micro et votre appareil photo

Une nouvelle application Android indique aux utilisateurs les applications qui utilisent secrètement le micro et l’appareil photo de leur smartphone.

La confidentialité est toujours une préoccupation majeure, en particulier lorsqu’il existe des applications louches qui aiment avoir un accès constant à vos informations. Lorsque Apple a dévoilé iOS 14 le mois dernier, l’une des fonctionnalités les plus remarquables était les indicateurs d’accès, de petits symboles dans la barre d’état qui s’affichent lorsque la caméra ou le microphone sont utilisés. Grâce au développeur d’Energy Ring et d’Energy Bar, nous pouvons désormais profiter d’une fonctionnalité similaire sur Android.

Si vous utilisez Android Pie et supérieur, vous avez peut-être remarqué une notification pour l’utilisation de l’arrière-plan du micro et de la caméra par les applications, mais beaucoup d’entre nous l’ont probablement désactivée, ignorée ou rejetée par inadvertance. Un indicateur est meilleur dans le sens où il reste à l’écran et appelle à l’attention.

Access Dots surveille l’utilisation de ces capteurs et affiche un point lumineux identique à iOS 14 lorsqu’ils sont en cours d’utilisation. Comme iOS, un indicateur orange signifie l’accès au micro et le vert pour la caméra. La différence la plus significative par rapport à la mise en œuvre d’Apple est le placement des indicateurs sur votre écran. Comme il s’agit d’une application et non d’une partie de votre système d’exploitation, Access Dots ne peut rien afficher directement sur la barre d’état.

Même ainsi, l’icône est suffisamment petite pour être discrète et n’interfère pas avec l’utilisation de votre appareil. Il existe plusieurs options de personnalisation, bien que la plupart soient verrouillées derrière un achat intégré. De manière gratuite, vous pouvez changer la couleur des indicateurs, et c’est tout. Si vous souhaitez modifier leur taille ou leur position, vous devrez payer pour le privilège. Plutôt qu’un achat à taux fixe, il vous sera demandé de faire un don au développeur de divers montants allant de 2,50 $ à 27 $. Une fois que vous faites cela, vous aurez accès à tout ce que l’application a à offrir.

Access Dots demeure une nouvelle application, il est donc prudent de supposer que d’autres fonctionnalités seront ajoutées dans les futures mises à jour. Pour l’instant, cependant, nous avons une application fiable qui fonctionne bien et qui ne manquera pas de s’améliorer.