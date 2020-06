VR : Facebook arrête de vendre l’Oculus Go

L’Oculus Go va bientôt être retiré de la vente par Facebook, afin que la société concentre ses efforts sur le Quest.

Les casques de réalité virtuelle d’entrée de gamme comme l’Oculus Go sont officiellement de l’histoire ancienne pour Facebook, qui croit que l’avenir de la réalité virtuelle est le suivi positionnel complet et le hardware autonome plus puissant avec reconnaissance des gestes basée sur l’IA et une expérience globale centrée sur le jeu. Cette décision a été facile à prendre étant donné que l’entreprise Oculus Quest a généré 100 millions de dollars de revenus au moment de la rédaction.

Si quelqu’un avait besoin d’une preuve que la réalité virtuelle d’entrée de gamme est morte, Facebook vient d’annoncer qu’il arrêtera de vendre le casque Oculus Go et concentrera plutôt son attention sur l’amélioration de la variété de logiciels et de jeux qui fonctionnent sur le plus puissant Oculus Quest.

Pour ceux d’entre vous qui l’ont manqué, Oculus Go a été publié en 2018 comme la première incursion de Facebook sur le marché de la réalité virtuelle. Le géant social a ciblé un prix relativement bas de 199 euros et l’a positionné comme un juste milieu pour les applications non ludiques comme la vidéo. Cependant, toute l’idée du cinéma VR a échoué et la société a réduit son prix à 159 € plus tôt cette année pour se débarrasser du stock restant.

Facebook dit qu’il abandonne l’Oculus Go après avoir remarqué des commentaires positifs écrasants sur le suivi de position plus avancé de l’Oculus Quest avec Six Degrés de Liberté (6DoF) et le suivi des gestes basé sur l’IA. La société ne livrera plus de produits 3DoF VR comme le Go, et a tranquillement cessé de le faire en janvier. Les mises à jour des applications seront toujours approuvées jusqu’au 4 décembre 2020, et les nouvelles applications seront approuvées jusqu’au 18 décembre, avec des corrections de bugs et des correctifs de sécurité pour le logiciel système étendus au moins jusqu’en 2022.

L’Oculus Quest se vend à 449 euros et n’est pas aussi confortable à porter que le Go, mais Facebook veut diriger tous ses efforts vers les casques Quest et Rift axés sur le jeu, en particulier après avoir acquis trois des plus grands studios de jeux axés sur la réalité virtuelle : Sanzaru Games, Beat Games et Ready at Dawn. Même le futur réseau social Horizon de l’entreprise n’est pris en charge que sur les casques Rift et Quest.

En attendant, la rumeur veut que Facebook prépare un Oculus Quest 2 plus léger et plus puissant avec un meilleur affichage capable de taux de rafraîchissement plus élevés.