PlayStation 5 : Sony dévoile le design de la console

Lors d’une conférence en ligne, Sony a dévoilé les premières images de sa nouvelle console de salon, la PlayStation 5.

Après des mois passés à laisser Microsoft occuper l’espace médiatique avec sa console de nouvelle génération, Sony a finalement lancé la machine marketing pour sa PS5. La marque a récemment publié une présentation technique approfondie sur le puissant SSD de la console, et a travaillé avec Epic pour présenter les impressionnantes fonctionnalités graphiques que la PlayStation 5 sera capable d’alimenter.

Maintenant, après un long stream de 2 heures rempli de révélations de jeux impressionnants et de bandes-annonces, Sony a franchi la prochaine étape en montrant le design officiel de la PS5. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessous, la PS5 présente facilement le design le plus audacieux de toutes les consoles PlayStation à ce jour.

Il est élégant et futuriste, avec deux ailerons blancs enfermant une pièce maîtresse noire brillante. De ce fait, il est considérablement différent de celui proposé par Microsoft avec la Xbox Series X, beaucoup plus basique et en forme de boîte. Que ce soit une bonne chose ou non dépendra de vos préférences personnelles.

Un rapide coup d’œil sur Twitter et d’autres médias montre clairement que l’apparence de la PS5 s’est révélée polarisante, c’est le moins qu’on puisse dire. Certains utilisateurs détestent le design et le comparent à un routeur à l’ancienne, tandis que d’autres pensent qu’il a l’air tout à fait unique et rafraichissant.

Quoi qu’il en soit, chacun a droit à son opinion, et les performances réelles de la console comptent beaucoup plus que son esthétique.

En plus de dévoiler la PlayStation 5 standard, Sony a présenté une version alternative sans lecteur de la console. Bien que la société n’ait pas encore révélé les prix de l’un ou l’autre modèle, nous nous attendons à ce que cette variante soit un peu moins chère, peut-être de 100 euros environ, pour justifier l’exclusion d’un lecteur optique.

Sony a également mis du temps à dévoiler plusieurs accessoires pour la PS5, notamment une station de charge DualSense, qui semble capable de charger deux contrôleurs à la fois, une « caméra HD », un casque sans fil « Pulse 3D » et une télécommande multimédia.

Plus d’informations à ce sujet arriveront probablement sous peu, et nous vous tiendrons au courant de leurs capacités au fur et à mesure que ces détails apparaîtront.