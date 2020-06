No Man’s Sky se voit doté du multijoueur multiplateforme

Désormais, les joueurs Xbox One, PC et PS4 pourront participer aux mêmes parties sur No Man’s Sky grâce au mode multijoueur multiplateforme.

Le dernier correctif pour No Man’s Sky supprime également certains bugs persistants et introduit une poignée d’améliorations. Le journal des modifications complet note un petit nombre d’optimisations générales, des améliorations des temps de chargement, une précision améliorée pour le suivi manuel en VR, de nouvelles options de chat et plus encore.

Le développeur de No Man’s Sky, Hello Games, a révélé mercredi qu’il ajoutera un support multijoueur multiplateforme plus tard cette semaine.

« Nous sommes ravis de pouvoir annoncer qu’à partir de demain, les joueurs PlayStation 4, Xbox One et les joueurs PC pourront explorer, voyager, survivre, construire et échanger ensemble. De manière passionnante, No Man’s Sky rejoint le petit groupe de jeux prenant en charge le multijoueur multiplateforme. »

Dès à présent, les propriétaires de PlayStation 4, les joueurs Xbox One et les joueurs PC pourront explorer tout ce que No Man’s Sky a à offrir ensemble. Et à ce stade, le contenu du jeu ne manque pas.

Arriver à ce point n’était pas une mince affaire. Comme le note le fondateur de Hello Games, Sean Murray, l’équipe a dû migrer vers une architecture de réseau entièrement nouvelle pour permettre le jeu multiplateforme (cross-platform play). Les joueurs qui évoluent sur la même plateforme que la votre seront identifiés par une icône spécifique. Les autres joueurs seront identifiés par une icône de manette. Le studio a ajouté une interaction lorsque qu’un joueur se trouve en face d’un autre pour faciliter la création d’un groupe.

Mis à part ces nouveautés, Murray a également annoncé que No Man’s Sky était maintenant disponible via le Xbox Game Pass à partir. De plus, Hello Games publie également une version Windows 10 du jeu qui fera partie du programme Game Pass pour PC.

Pour l’avenir, Murray a déclaré que Hello Games continuera de travailler sur de nouvelles mises à jour de contenu pour No Man’s Sky, grandes et petites.