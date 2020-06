Google fait face à une poursuite de 5 milliards de dollars pour le suivi des utilisateurs en mode navigation privée

Google attaqué en justice par un cabinet d’avocats américain pour la navigation pas si privée de son navigateur Chrome.

Google fait face à un recours collectif de 5 milliards de dollars pour le suivi des utilisateurs de Chrome, même en mode navigation privée.

La plainte, qui a été déposée mardi devant le tribunal fédéral de San Jose, en Californie, accuse la société de collecter des informations sur ce que les gens consultent et sur les pages qu’ils visitent en ligne, bien que le mode incognito soit privé, rapporte Reuters.

La plainte allègue en outre que la collecte de données via Google Analytics, Google Ad Manager et diverses applications mobiles aide l’entreprise à connaître les contacts, les loisirs, les habitudes alimentaires et même les «choses les plus intimes et potentiellement embarrassantes» des utilisateurs qu’ils recherchent en ligne.

Google « ne peut pas continuer à s’engager dans la collecte de données secrète et non autorisée de pratiquement tous les Américains avec un ordinateur ou un téléphone », affirme la plainte. Celle-ci vise à obtenir une compensation d’au moins 5 000 $ pour les violations des lois fédérales sur l’écoute électronique et la confidentialité en Californie pour les «millions» de personnes qui utilisent le mode navigation privée depuis le 1er juin 2016.

« Comme nous le déclarons clairement à chaque fois que vous ouvrez un nouvel onglet de navigation privée, les sites Web peuvent être en mesure de collecter des informations sur votre activité de navigation », a déclaré à Reuters le porte-parole de Google, Jose Castaneda, ajoutant que la société avait la ferme intention de se défendre devant les tribunaux.

Les sceptiques avertissent depuis longtemps des entreprises comme Google et les pratiques de suivi omniprésentes de Facebook collectent des données sur les utilisateurs même lorsqu’ils utilisent le mode navigation privée.

«Tous les sites et applications incluent du code provenant d’autres parties dont les utilisateurs ne sont généralement pas au courant», ont écrit des chercheurs de Microsoft, de l’Université Carnegie Mellon et de l’Université de Pennsylvanie dans une étude publiée en 2019. «Un tel code« tiers »peut permettre aux entreprises de surveiller les actions des utilisateurs à leur insu et sans leur consentement et de construire des profils détaillés de leurs habitudes et intérêts. »

Google a également été accusé auparavant de personnaliser les résultats de recherche en mode navigation privée par son rival DuckDuckGo, une affirmation qui suggère que le mode de navigation privée de l’entreprise n’est pas aussi anonyme qu’on pourrait le penser.