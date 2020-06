Google Duo simplifie la participation aux visioconférences de groupe

Google Duo permet aux utilisateurs d’envoyer des liens d’invitation pour les appels vidéo de groupe.

La plateforme d’appel vidéo Duo de Google dispose désormais de liens d’invitation sur mobile, ce qui en fait encore plus un concurrent viable pour Zoom et d’autres applications de vidéoconférence.

Contrairement à Google Meet, la plateforme plus complète de l’entreprise conçue pour les pros, Duo est une application plus adaptée aux mobiles et axée sur le grand public. Pourtant, compte tenu de la pandémie de COVID-19 en cours, plus de personnes que jamais utilisent la vidéoconférence pour des lieux de rencontre occasionnels à des échelles beaucoup plus importantes que votre appel vidéo standard. Cela a conduit Google à planifier et à lancer des fonctionnalités plus robustes pour toutes ses différentes applications de chat, Duo inclus.

L’application a récemment gagné en qualité d’appel grâce à la prise en charge par Google du nouveau codec AV1, et Duo prend également en charge jusqu’à 12 personnes lors d’un appel. Google a également rendu les appels Meet gratuits pour les utilisateurs fin avril si vous avez besoin d’une option Web plus puissante pour la vidéoconférence sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable (bien qu’à l’avenir, vos réunions puissent être limitées à 60 minutes).

Les liens d’invitation ont été annoncés pour la première fois le mois dernier dans le cadre d’un déploiement de fonctionnalités plus large comprenant une prise en charge Web prévue, qui est toujours en cours, et un mode familial déjà en ligne pour le gribouillage à l’écran et les effets de masques de style Snapchat. Les liens d’invitation devraient arriver bientôt, et nous pouvons confirmer qu’ils sont désormais actifs même dans les anciennes versions de l’application grâce à une mise à jour côté serveur de Google.

Maintenant, si vous souhaitez créer un appel Duo et y ajouter d’autres personnes, vous pouvez le faire via un lien d’invitation dédié une fois l’appel de groupe créé. Pour le moment, cela ne fonctionne que sur mobile, y compris Android et iOS, ce qui signifie que quiconque clique sur le lien partagé sur le Web ne pourra pas se joindre à moins qu’il ne soit sur un Chromebook qui prend en charge la version Android de l’application.