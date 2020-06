GitHub va supprimer certains termes qui pourraient être offensants de ses services

Github va remplacer les termes liste blanche, liste noire et maître/esclave, qui peuvent être offensants, de ses services.

Quelques jours après qu’il a été signalé que de plus en plus de sociétés de technologie et d’insiders réclamaient le remplacement de termes pouvant être offensants tels que liste blanche, liste noire et maître/esclave, Github a révélé qu’il supprimerait ces mots de son service.

Le PDG de Github, Nat Friedman, a déclaré que l’entreprise s’efforçait de remplacer les termes «maître» et «esclave» par les termes «principal/par défaut/principal» et «secondaire». Les utilisateurs trouveront également «liste noire» et «liste blanche» supprimées pour « autoriser la liste « et » refuser/exclure la liste « .

L’annonce est intervenue peu de temps après la publication de nouveaux appels à abandonner les termes techniques utilisés depuis longtemps après la mort de George Floyd et les manifestations ultérieures de Black Lives Matter.

White hat et black hat, noms des pirates éthiques et de ceux qui piratent à des fins personnelles, respectivement, ont également été appelés à être remplacés par «éthiques» et «contraires à l’éthique».

Security community! Can we please agree on what terms we're using instead of "whitelist" and "blacklist"? 🙏 It would be great to make these consistent. — Maya Kaczorowski (@MayaKaczorowski) June 11, 2020

Ce ne sont pas seulement les événements récents qui ont mis les termes sous le feu des projecteurs. Ils ont été interdits par le National Cyber Security Center (NCSC) du Royaume-Uni à la suite d’une plainte d’un client en mai, et Chromium a déprécié les conditions après une demande de le faire par Microsoft. Nous avons également vu Drupal supprimer Master / Slave en 2014, tandis que Python a fait de même en 2018.

Ailleurs, le projet Open Source Android (AOSP), le langage de programmation Go, la bibliothèque PHPUnit, le service d’édition Grammarly et l’utilitaire de téléchargement de fichiers Curl ont tous déclaré leur intention de remplacer la liste blanche et la liste noire.

It's a great idea and we are already working on this! cc @billygriffin22 — Nat Friedman (@natfriedman) June 12, 2020

Les ingénieurs de LinkedIn et d’Apple tentent eux-aussi de faire en sorte que leurs entreprises abandonnent également les conditions. La plupart des gens sont pour le changement, affirmant que la terminologie est offensante et obsolète, mais d’autres soutiennent que leur changement entraînera des problèmes techniques pour les programmeurs et que d’autres actions, telles que le don à des causes BLM, seraient plus bénéfiques.